La "confiscación de ahorros" si se aprueba el plebiscito, es una falacia

Además, el senador añadió que el debate debería centrarse en los resultados del sistema mixto en lugar de crear temor infundado sobre la supuesta confiscación. Andrade ilustró que, actualmente, de los 64.000 jubilados con rentas vitalicias, la mayoría cobra apenas entre 140 y 3.500 pesos por mes de las AFAPs.

Andrade resaltó que uno de los grandes fracasos del sistema mixto es la promesa incumplida de mejores jubilaciones.

Solo el 10 % de los jubilados con rentas vitalicias recibe un ingreso digno. El resto, según su análisis, cobra montos extremadamente bajos, lo que demuestra el fracaso del sistema para garantizar una vejez digna. "30 años después, el 90 % de los jubilados con rentas vitalicias están en un promedio de 5 mil pesos", sentenció.

Andrade también abordó el tratamiento diferenciado de las proyecciones en los costos de la reforma. Explicó que se ha proyectado un incremento del costo basado en supuestos que no se corresponden con la realidad, utilizando datos del año 2023 que no se aplicarán hasta 2025. Según el senador, esto ha llevado a estimaciones infladas que no tienen en cuenta el ajuste salarial que se producirá en los próximos años. “Se proyecta sobre una diferencia de un 22 %, cuando en realidad será un 15 % en el momento en que se aplique la reforma”, explicó.