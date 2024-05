Andrade demolió a Mieres debatiendo sobre la reforma jubilatoria

Más adelante, Mieres agregó: "Esta propuesta que se está proponiendo del parte del Pit-Cnt y de algunos sectores políticos es regresiva porque perjudica a los trabajadores más débiles y a las futuras generaciones, genera un incremento formidable del déficit del régimen de las jubilaciones y de las pensiones que va a impedir destinar recursos a prioridades largamente reclamadas como reducir la pobreza infantil y poner más plata en la transformación educativa”.

Andrade cruzó a Mieres por sus expresiones y dijo: "Vino sin estudiar el ministro. Que sostenga que nunca hubo 35 años me sorprende, estupefacto". "Es de locos, vino sin estudiar el tema" recriminó Andrade.

El senador del Frente Amplio, dijo además que “Defender a que ninguna persona en Uruguay cobre menos que el salario mínimo nacional. ¿Saben qué pasa a partir de ahora? A una trabajadora de ASSE de radioterapia no se le reconoce más la bonificada en la AFAP. Lo que hicieron ahora es cambiar el artículo 103 de la ley 16713 y le permite a la AFAP poderte descontar cuando estás desempleado. La reforma quitó todas las bonificadas y después la ley 20.209 recuperó las bonificadas para el sector privado. Vamos a tener que subsidiar durante 40 años a las cajas paraestatales. Lo que estamos haciendo es que el pueblo decida si es este sistema o es otro”, argumentó Andrade.

El gasto de la propuesta en seguridad social

Mieres dijo, en relación al gasto de la reforma que promueve el plebiscito, que era en el torno de mil millones de dólares y que eso impediría atacar la pobreza infantil.

Andrade le retrucó a Mieres: "Increíblemente me fundamenta el déficit con la infancia cuando es parte de un gobierno que aumentó la mortalidad infantil y la pobreza infantil. No había plebiscito. ¿Por qué sin plebiscito no tomaron una medida a los efectos de atender la cuestión de la infancia?" remató Óscar Andrade.