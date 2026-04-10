ANEP y sindicatos de la enseñanza presentaron protocolo de actuación ante situaciones de violencia

Mecanismos de prevención de hechos de violencia en centros educativos

* Campaña institucional de prevención de violencia y convivencia.

* Mensaje al inicio de año para trabajar la convivencia.

* Involucramiento de los equipos técnicos multidisciplinarios.

* Acciones a nivel de comunidades educativas con jornadas de integración y fortalecimiento de pertenencia a los centros.

* Capacitación permanente en la temática de prevención de violencia.

* Desarrollo de un sistema de respuesta inmediata, a través del Ministerio del Interior.

* Implementación del Libro de Seguridad para registros asociados y actuaciones vinculantes.

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El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, explicó que el protocolo establece procedimientos claros, como definiciones sobre dónde denunciar y quién debe hacerlo; acciones preventivas, como jornadas de sensibilización cuando existan indicios de que puedan ocurrir situaciones de violencia, y mecanismos de protección a los agredidos.

El jerarca explicó que se trata de una acción más en el plan de mejora de la convivencia de la ANEP y destacó el trabajo que se realiza con el Ministerio deI Interior, a través de Pelota al Medio a la Esperanza y la Policía Comunitaria Orientada a Problemas.