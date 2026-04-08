La escuela no escapa de la violencia social: Caggiani reveló las causas y la estrategia a seguir

La diferencia es que dentro del sistema educativo existen límites y mecanismos de intervención que no siempre están presentes en otros ámbitos sociales. “En la institución educativa hay cosas que no pueden pasar y, si pasan, hay intervención”, remarcó.

El presidente de la ANEP destacó que los episodios ocurridos a comienzos de año —como agresiones y conflictos en liceos— fueron abordados inicialmente desde una perspectiva pedagógica.

Según indicó, en los centros involucrados se logró encauzar las situaciones a través del trabajo de los equipos docentes y autoridades, incluso en casos donde hubo agresiones a directores. Este enfoque es para priorizar la resolución educativa de los conflictos antes de escalar a otras instancias.

Sin embargo, reconoció que no todos los casos pueden resolverse exclusivamente dentro del sistema educativo, lo que obliga a activar otros mecanismos de apoyo.

Coordinación con el Ministerio del Interior

En ese sentido, Caggiani subrayó la importancia de la articulación con el Ministerio del Interior, especialmente a través de la Policía Comunitaria.

Explicó que existe una coordinación activa que incluye reuniones obligatorias entre comisarios y centros educativos, con el objetivo de clarificar responsabilidades y mejorar la respuesta ante conflictos.

“El límite entre lo que es un problema educativo y lo que es un problema del barrio muchas veces no está claro”, señaló y destacó que esta articulación permite ordenar esas situaciones y actuar con mayor eficacia.

El titular del Codicen también hizo referencia a distintas iniciativas orientadas a prevenir la violencia y mejorar la convivencia en los centros educativos.

Entre ellas, mencionó el programa Pelota al medio a la esperanza, que fue ampliado a nivel nacional y promueve actividades en escuelas, liceos y UTU, especialmente en zonas con mayores dificultades.

Además, destacó acciones vinculadas a la prevención de la violencia basada en género, el abordaje de situaciones de abuso y maltrato, y el trabajo en ciudadanía digital dentro de los centros educativos.

Reconstruir redes antes de que escalen los conflictos

Caggiani enfatizó que el objetivo central es fortalecer las redes de intervención temprana para evitar que los conflictos se agraven.

“Hay que intervenir antes de que la sangre llegue al río”, expresó, al referirse a la necesidad de actuar de forma preventiva y coordinada entre distintas instituciones.

En ese marco, insistió en que la educación no puede resolver por sí sola todos los problemas sociales, pero sí desempeña un rol fundamental en la contención, la formación en convivencia y la detección temprana de situaciones de riesgo.