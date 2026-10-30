Cómo será el proyecto del Mides en el medio rural para personas en situación de calle

Se podrá acceder al programa mediante iniciativa de las personas en situación de calle o por invitación de los equipos técnicos del Mides, indicó el secretario de Estado.

Civila anunció que este año comenzarán varias experiencias en Colonia, Maldonado y Río Negro, para luego expandirlas a más departamentos.

Explicó que la idea es que los proyectos puedan autosustentarse. “Es una apuesta nueva del Estado, con un enfoque comunitario que prioriza lo grupal”, mencionó.

Respecto a la atención, Civila sostuvo que el Mides duplicó la capacidad de alojamiento y dispositivos comunitarios en el territorio, para brindar soluciones las 24 horas en todo el país. Antes, “había respuesta exclusivamente metropolitana y en cinco departamentos más”, remarcó el ministro.

En ese sentido, valoró el cambio cualitativo de ampliar capacidades y transformar el abordaje para seguir diversificando las opciones.

“No solo tendremos los refugios y los distintos dispositivos, este proyecto se orienta a generar capacidades en las personas a través de trabajo, pero también de la convivencia, la cooperación y la autogestión”, manifestó.