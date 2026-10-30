Antes de fin de año comenzará el proyecto Habitar, Convivir y Producir, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) cuyo objetivo es forjar un camino para personas en situación de calle, que incluye trabajo en el medio rural. El ministro, Gonzalo Civila, adelantó que esta acción empezará en Colonia, Maldonado y Río Negro.
Habitar, Convivir y Producir
Cómo será el proyecto del Mides en el medio rural para personas en situación de calle
La iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social procura forjar un camino para las personas en situación de calle, que incluye trabajo en el medio rural.