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Política Mides | proyecto | Gonzalo Civila

Habitar, Convivir y Producir

Cómo será el proyecto del Mides en el medio rural para personas en situación de calle

La iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social procura forjar un camino para las personas en situación de calle, que incluye trabajo en el medio rural.

El novedoso proyecto del Mides en el ámbito rural.

El novedoso proyecto del Mides en el ámbito rural.
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Por Redacción Caras y Caretas

Antes de fin de año comenzará el proyecto Habitar, Convivir y Producir, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) cuyo objetivo es forjar un camino para personas en situación de calle, que incluye trabajo en el medio rural. El ministro, Gonzalo Civila, adelantó que esta acción empezará en Colonia, Maldonado y Río Negro.

La propuesta forma parte de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, presentada en abril de este año por el presidente de la República Yamandú Orsi y el titular del Mides.

Características del proyecto y formas de acceder

En conferencia de prensa, Civila explicó que Habitar, Convivir y Producir abarca un proyecto de vida comunitaria, con trabajo y producción en el medio rural. Añadió que el plan también fue presentado en el Parlamento, con motivo de la discusión de la Rendición de Cuentas.

Se podrá acceder al programa mediante iniciativa de las personas en situación de calle o por invitación de los equipos técnicos del Mides, indicó el secretario de Estado.

Civila anunció que este año comenzarán varias experiencias en Colonia, Maldonado y Río Negro, para luego expandirlas a más departamentos.

Explicó que la idea es que los proyectos puedan autosustentarse. “Es una apuesta nueva del Estado, con un enfoque comunitario que prioriza lo grupal”, mencionó.

Respecto a la atención, Civila sostuvo que el Mides duplicó la capacidad de alojamiento y dispositivos comunitarios en el territorio, para brindar soluciones las 24 horas en todo el país. Antes, “había respuesta exclusivamente metropolitana y en cinco departamentos más”, remarcó el ministro.

En ese sentido, valoró el cambio cualitativo de ampliar capacidades y transformar el abordaje para seguir diversificando las opciones.

“No solo tendremos los refugios y los distintos dispositivos, este proyecto se orienta a generar capacidades en las personas a través de trabajo, pero también de la convivencia, la cooperación y la autogestión”, manifestó.

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