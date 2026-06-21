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Política Antel Arena |

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Antel Arena revirtió pérdidas y cerró el primer cuatrimestre con resultado positivo

El complejo multiuso registró un saldo operativo favorable de más de US$ 200.000 entre enero y abril de 2026, impulsado por un fuerte crecimiento de los ingresos y una reducción en costos de gestión.

Antel Arena

Antel Arena

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Antel Arena cerró el primer cuatrimestre de 2026 con un resultado operativo positivo de US$ 208.710, marcando una significativa mejora respecto al mismo período del año anterior, cuando había registrado un déficit de US$ 203.080.

De acuerdo con un informe difundido por Antel y publicado por Presidencia de la República, los ingresos del complejo alcanzaron los US$ 1.393.170 entre enero y abril de este año, lo que representa un incremento del 44% en comparación con igual período de 2025.

El desempeño positivo estuvo acompañado por una gestión de costos más eficiente. Mientras los gastos asociados a la realización de eventos aumentaron un 19%, ubicándose en US$ 113.995, los gastos operativos se mantuvieron prácticamente estables en torno a los US$ 1.070.466. Además, el costo del proveedor de servicios de gestión del recinto se redujo de US$ 70.000 a US$ 32.000.

Más eventos y optimización de recursos

El reporte señala que la comparación entre ambos períodos debe considerar la estacionalidad de la actividad, ya que los meses de enero y febrero suelen presentar una menor cantidad de espectáculos debido a las vacaciones y las condiciones climáticas, aunque los costos operativos permanecen relativamente constantes.

En ese contexto, Antel proyecta para este año una estrategia basada en la optimización de recursos, el control de gastos y la realización de más de 100 eventos, con el objetivo de consolidar la rentabilidad del recinto.

El informe también repasó los resultados obtenidos durante 2025, año en el que el Antel Arena fue sede de 98 eventos distribuidos en más de 200 jornadas de actividad. En total, unas 350.000 personas asistieron a los espectáculos y actividades desarrolladas en el complejo, generando un movimiento económico estimado en US$ 20 millones.

Si se consideran además los ingresos provenientes de Tickantel, los costos del gerenciador y los derechos de denominación del estadio, el resultado global alcanzó los US$ 2,5 millones durante 2025.

Por otra parte, los ingresos por alquileres y servicios prestados totalizaron $ 3.645.056, un 14% más que en 2024, mientras que el resultado operativo ascendió a $ 1.237.692, cifra que representó un crecimiento del 51% respecto al año anterior.

Inaugurado en 2018 y con capacidad para 12.000 espectadores, el Antel Arena es uno de los principales escenarios para espectáculos, eventos deportivos y actividades culturales del país. Desde octubre de 2025, la gestión del complejo está a cargo de ITC, empresa subsidiaria de Antel.

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