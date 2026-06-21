Antel Arena revirtió pérdidas y cerró el primer cuatrimestre con resultado positivo

Más eventos y optimización de recursos

El reporte señala que la comparación entre ambos períodos debe considerar la estacionalidad de la actividad, ya que los meses de enero y febrero suelen presentar una menor cantidad de espectáculos debido a las vacaciones y las condiciones climáticas, aunque los costos operativos permanecen relativamente constantes.

En ese contexto, Antel proyecta para este año una estrategia basada en la optimización de recursos, el control de gastos y la realización de más de 100 eventos, con el objetivo de consolidar la rentabilidad del recinto.

El informe también repasó los resultados obtenidos durante 2025, año en el que el Antel Arena fue sede de 98 eventos distribuidos en más de 200 jornadas de actividad. En total, unas 350.000 personas asistieron a los espectáculos y actividades desarrolladas en el complejo, generando un movimiento económico estimado en US$ 20 millones.

Si se consideran además los ingresos provenientes de Tickantel, los costos del gerenciador y los derechos de denominación del estadio, el resultado global alcanzó los US$ 2,5 millones durante 2025.

Por otra parte, los ingresos por alquileres y servicios prestados totalizaron $ 3.645.056, un 14% más que en 2024, mientras que el resultado operativo ascendió a $ 1.237.692, cifra que representó un crecimiento del 51% respecto al año anterior.

Inaugurado en 2018 y con capacidad para 12.000 espectadores, el Antel Arena es uno de los principales escenarios para espectáculos, eventos deportivos y actividades culturales del país. Desde octubre de 2025, la gestión del complejo está a cargo de ITC, empresa subsidiaria de Antel.