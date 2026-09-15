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Política Antel | inteligencia artificial |

altos estándares

Antel invertirá USD 70 millones en un data center sustentable de IA con "cero consumo de agua"

El nuevo complejo de Antel contará con certificación LEED, circuitos cerrados de refrigeración y abastecimiento exclusivo con energías renovables.

Antel realiza inversión millonaria y sustentable

Antel realiza inversión millonaria y sustentable
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la inauguración de su pabellón en la Expo Prado, el presidente de Antel, Alejandro Paz, presentó los detalles técnicos del futuro centro de datos de la compañía de telecomunicaciones. Ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Las Piedras, el proyecto estará especializado en Inteligencia Artificial (IA) e implicará una inversión estimada de 70 millones de dólares enfocada en altos estándares de eficiencia energética y sustentabilidad ambiental.

Antel sustentable

El jerarca destacó que la infraestructura operará bajo un esquema de "cero consumo de agua" para sus procesos de refrigeración. A diferencia de las plantas tradicionales de gran escala, el complejo empleará un sistema de circuito cerrado sin evaporación que evitará cualquier tipo de impacto sobre la red de agua potable local. Para el llenado inicial, la instalación requerirá una carga única de aguas grises en tanques con un volumen equivalente a un tercio de una piscina de club deportivo.

La ingeniería del edificio incorporará además tecnologías de aprovechamiento de aire exterior (free-cooling) y generación in situ de energía renovable, combinadas con sistemas de aislamiento térmico de alta eficiencia para optimizar el consumo de electricidad.

El proyecto fue diseñado desde su concepción para obtener la certificación internacional LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), estándar que acredita el cumplimiento de directrices rigurosas en construcción sostenible y reducción de huella de carbono.

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