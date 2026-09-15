En el marco de la inauguración de su pabellón en la Expo Prado, el presidente de Antel, Alejandro Paz, presentó los detalles técnicos del futuro centro de datos de la compañía de telecomunicaciones. Ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Las Piedras, el proyecto estará especializado en Inteligencia Artificial (IA) e implicará una inversión estimada de 70 millones de dólares enfocada en altos estándares de eficiencia energética y sustentabilidad ambiental.
altos estándares
Antel invertirá USD 70 millones en un data center sustentable de IA con "cero consumo de agua"
El nuevo complejo de Antel contará con certificación LEED, circuitos cerrados de refrigeración y abastecimiento exclusivo con energías renovables.