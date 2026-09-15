Antel invertirá USD 70 millones en un data center sustentable de IA con "cero consumo de agua"

Antel sustentable

El jerarca destacó que la infraestructura operará bajo un esquema de "cero consumo de agua" para sus procesos de refrigeración. A diferencia de las plantas tradicionales de gran escala, el complejo empleará un sistema de circuito cerrado sin evaporación que evitará cualquier tipo de impacto sobre la red de agua potable local. Para el llenado inicial, la instalación requerirá una carga única de aguas grises en tanques con un volumen equivalente a un tercio de una piscina de club deportivo.