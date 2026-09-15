Pueblo de 40 habitantes ofrece vivienda gratis y empleo fijo para atraer nuevas familias

A cambio, el puesto de trabajo ofrecido está vinculado al mantenimiento y conservación de los inmuebles públicos y de distintos espacios del municipio. También existe la posibilidad de que el nuevo vecino gestione el bar social, aunque esta tarea no es obligatoria y queda a criterio de cada postulante.

Arenillas, pueblo español

Educación, internet y vida rural

Uno de los aspectos que puede resultar determinante para las familias con niños es el acceso a la educación. Los menores disponen de transporte escolar gratuito hasta Berlanga de Duero, localidad situada a unos 20 kilómetros de Arenillas, un servicio garantizado por la Junta de Castilla y León.

La conectividad tampoco sería un obstáculo. El pueblo cuenta con fibra óptica de alta velocidad, una infraestructura que permite a quienes trabajan a distancia mantener sus actividades profesionales mientras viven en un entorno rural.

Sin embargo, la convocatoria no está pensada únicamente para cubrir un puesto de trabajo. Según la información difundida sobre el proyecto, las autoridades valoran también las motivaciones de los candidatos, su trayectoria y, especialmente, su disposición a integrarse en la comunidad.

La intención es atraer vecinos permanentes y no trabajadores temporales.

Cómo postularse desde España o el extranjero

Las personas interesadas deben ponerse en contacto directamente con la administración municipal a través del correo oficial [email protected] y presentar una exposición en la que expliquen sus motivaciones, experiencia laboral y proyecto personal.

Para quienes se encuentren fuera de España, existe además un aspecto migratorio que deben resolver. El contrato de trabajo ofrecido por el municipio puede servir como respaldo para iniciar el trámite correspondiente de visa de trabajo por cuenta ajena ante las autoridades españolas, aunque la gestión debe realizarla el propio interesado y está sujeta a los requisitos migratorios vigentes.

La convocatoria generó rápidamente interés. El Ayuntamiento recibió más de 100 solicitudes en menos de una semana, con consultas procedentes de diferentes puntos de España y también de América Latina.

Un pueblo pequeño que intenta mantenerse vivo

La vida comunitaria ocupa un lugar central en el proyecto. Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, ha destacado la importancia del bar social como espacio de encuentro y cohesión entre los vecinos.

La localidad también organiza cada agosto el Boina Fest, un festival creado alrededor de la lucha contra la despoblación rural que, a lo largo de 12 ediciones, reunió a más de 7.000 asistentes y unos 750 artistas.

La iniciativa de Arenillas refleja uno de los grandes desafíos de numerosas zonas rurales españolas: mantener población, servicios y actividad económica frente al desplazamiento hacia las ciudades.

En este caso, la respuesta pasa por una propuesta poco habitual: una vivienda sin alquiler, un empleo estable y la posibilidad de comenzar una nueva vida en un pueblo de apenas 40 habitantes, pero con la condición fundamental de convertirse en parte de la comunidad.