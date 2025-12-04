Histórico: la AUF recibirá por el fútbol uruguayo US$ 61 millones anuales

A esta cifra hay que descontarle el 3% de la infraestructura y un porcentaje de los derechos de imagen, que aún no está resuelto.

"Es una cifra impactante", aseguró, y agregó que es un "número que resulta muy favorable" tanto para la asociación como para los clubes, celebró Alonso. Además, el presidente de la AUF destacó que "llegó la era de la excelencia".

"Tenemos ese desafío, el fútbol uruguayo se tiene que ver excelente", auguró Alonso.

Detalle de las ofertas por los distintos lotes de derechos del fútbol uruguayo

Bloque 1

Lote 1- Derechos de televisación para abonados: Adjudicado al consorcio Torneos y DIRECTV: US$ 31,8 M

Lote 2- Transmisión por streaming: Preadjudicado al consorcio Team Click (Sports Media/Antel): US$ 17,5 M

Lote 3- Mercado internacional: Preadjudicado a Team Click: US$ 3,1 M

Lote 4- Publicidad y Merchandising: Adjudicado a Tenfield: US$ 8M

Lote 5- Derechos de televisación para casas de apuestas: Preadjudicado a Mediapro: US$ 3 M

Lote 6- Otras competencias: Adjudicado a Telecom-GMC-Conosur: US$ 2,2 M

Bloque 2

* Producción audiovisual: Preadjudicado a La Corte

Bloque 3

* Producción comercial: Adjudicado a Tenfield

Cláusula de igualación

La empresa Tenfield podrá hacer uso de la cláusula de igualación. Esta herramienta implica que puede equiparar la mejor oferta en los lotes que se presentó (del Bloque 1 todos menos el uno y el seis y del Bloque 2 -producción audiovisual- también podrá igualar la oferta).

Tenfield tenía contrato para televisar los partidos hasta diciembre de 2025, pero luego de no llegar a un acuerdo de renovación entre las partes, la AUF abrió un inédito proceso de licitación para vender los derechos de transmisión del fútbol uruguayo entre 2026 y 2029.