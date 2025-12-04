Orsi encabezó inauguración de obra vial millonaria en Tacuarembó

La jerarca agregó que el Gobierno mantiene una planificación de obras sostenida para el quinquenio. En ese sentido, recordó que el MTOP definió una inversión superior a 2.100 millones de dólares en infraestructura vial, rehabilitación, conservación de rutas y puentes, así como en acciones de seguridad vial. “Es un gobierno que genera oportunidades, como lo merece todo el país, mirando en profundidad para que la inversión se pueda distribuir”, expresó.

En el acto también participaron la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; los directores de Vialidad y Arquitectura del MTOP, Federico Magnone y Martín Tierno; y el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra.