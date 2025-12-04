Orsi encabezó inauguración de obra vial millonaria en Tacuarembó

El presidente Yamandú Orsi participó este jueves en la inauguración de la obra realizada en el tramo de seis kilómetros de la ruta 20 que conecta con la ruta 5, en el sur de Tacuarembó. La intervención, ubicada entre los kilómetros 164 y 170, conforma un nuevo corredor para el tránsito pesado entre las rutas 3 y 5, lo que permitirá mejorar las condiciones de circulación para productores y transportistas.
Según consignó el portal de Presidencia, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, destacó que la obra fortalece la integración vial entre el oeste y el este del país y contribuye a ampliar las posibilidades de desarrollo en departamentos del norte. Señaló que esta infraestructura “profundiza las posibilidades para el arribo de más inversiones en departamentos como Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo o Río Negro”.
Inversión
La intervención demandó una inversión superior a 120 millones de pesos. Según Etcheverry, este tipo de proyectos responden a criterios de eficiencia territorial y competitividad. “Obras como esta son las que tienen criterio de eficiencia económica muy importante”, afirmó, subrayando que reducir distancias optimiza logística y genera mejores condiciones para la educación, la salud y la cultura en las localidades involucradas.
La jerarca agregó que el Gobierno mantiene una planificación de obras sostenida para el quinquenio. En ese sentido, recordó que el MTOP definió una inversión superior a 2.100 millones de dólares en infraestructura vial, rehabilitación, conservación de rutas y puentes, así como en acciones de seguridad vial. “Es un gobierno que genera oportunidades, como lo merece todo el país, mirando en profundidad para que la inversión se pueda distribuir”, expresó.
En el acto también participaron la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; los directores de Vialidad y Arquitectura del MTOP, Federico Magnone y Martín Tierno; y el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra.