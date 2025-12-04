Orsi negó "preocupación" por la salud de exmilitares presos en Domingo Arena

El motivo de la reunión

Orsi explicó que el motivo de la reunión fue de carácter institucional, debido a que poseía un informe de Sanidad Militar y desconocía el procedimiento a seguir.

"Lo que dice Búsqueda, si uno analiza la noticia, es que yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de sanidad militar que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviarse a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto y me dijo que eso lo resuelve cada uno de los jueces. Simplemente eso. Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Simplemente, institucionalmente tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondió", detalló el presidente.

El mandatario también fue consultado sobre la posibilidad de que existiera algún acuerdo con Cabildo Abierto para liberar a dichas personas privadas de libertad, a lo que respondió: "Nunca escuché nada de eso. No sé dónde sale eso (...) me llama la atención, me sorprende", sentenció.