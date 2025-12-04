Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Orsi | Suprema Corte de Justicia | reunión

"Nunca mencioné eso"

Orsi negó "preocupación" por la salud de exmilitares presos en Domingo Arena

Yamandú Orsi explicó que se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para consultarlo porque tenía un informe de Sanidad Militar.

Yamandú Orsi, presidente de la República.&nbsp;

Yamandú Orsi, presidente de la República. 

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi desmintió este jueves haber manifestado preocupación por la salud de los militares presos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Domingo Arena, durante una reunión que mantuvo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez. Las declaraciones del mandatario se produjeron en una rueda de prensa en Paso de los Toros, luego de que el semanario Búsqueda informara sobre el encuentro.

El mencionado semanario había consignado que Orsi se reunió con Pérez y le mostró informes médicos sobre la salud de una decena de reclusos, expresando su preocupación de que alguno pudiera fallecer en prisión.

Al ser consultado por la prensa, el presidente negó esa versión. "Yo nunca mencioné eso. ¿Dónde lo mencioné?", replicó ante la mención del artículo de Búsqueda.

El motivo de la reunión

Orsi explicó que el motivo de la reunión fue de carácter institucional, debido a que poseía un informe de Sanidad Militar y desconocía el procedimiento a seguir.

"Lo que dice Búsqueda, si uno analiza la noticia, es que yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de sanidad militar que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviarse a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto y me dijo que eso lo resuelve cada uno de los jueces. Simplemente eso. Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Simplemente, institucionalmente tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondió", detalló el presidente.

El mandatario también fue consultado sobre la posibilidad de que existiera algún acuerdo con Cabildo Abierto para liberar a dichas personas privadas de libertad, a lo que respondió: "Nunca escuché nada de eso. No sé dónde sale eso (...) me llama la atención, me sorprende", sentenció.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar