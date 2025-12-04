El presidente Yamandú Orsi desmintió este jueves haber manifestado preocupación por la salud de los militares presos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Domingo Arena, durante una reunión que mantuvo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez. Las declaraciones del mandatario se produjeron en una rueda de prensa en Paso de los Toros, luego de que el semanario Búsqueda informara sobre el encuentro.
"Nunca mencioné eso"
Orsi negó "preocupación" por la salud de exmilitares presos en Domingo Arena
Yamandú Orsi explicó que se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para consultarlo porque tenía un informe de Sanidad Militar.