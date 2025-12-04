Esto es grave: ¿Por qué es tan peligroso el sarampión y quiénes deben vacunarse?

Uruguay confirmó cinco casos importados de sarampión en San Javier. Aunque el país no registra transmisión endémica desde 1999, la aparición de estos contagios reaviva la necesidad de prevención porque se trata de una de las enfermedades más contagiosas que existen y puede provocar cuadros graves, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas.
Ante este escenario, este sábado 6 de diciembre se realizará una jornada nacional de vacunación en los 19 departamentos. La consigna es que todas las personas mayores de 15 meses deben contar con dos dosis de la vacuna triple viral (SRP). Además, quienes nacieron entre 1967 y 1987 probablemente tengan una sola dosis, por lo que necesitan completar el esquema con una segunda aplicación.
¿Quiénes deben vacunarse?
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció la campaña y subrayó que deben vacunarse quienes no estén inmunizados y también quienes solo tengan una dosis. Informó, además, que las autoridades identificaron por grupo de edad y por ubicación a niños y adolescentes que no están correctamente inmunizados y que los prestadores de salud recibieron listados para iniciar una búsqueda activa de esos casos.
“La enfermedad es potencialmente grave, se contagia por vías respiratorias y tiene un poder de transmisión superior incluso al del covid”, advirtió la jerarca. El virus puede permanecer en el ambiente entre dos y tres horas y, entre las personas que enferman, alrededor de tres de cada diez presentan alguna complicación.
¿Por qué el sarampión es tan peligroso?
1) Se propaga con extrema facilidad
Una persona infectada puede contagiar a 9 de cada 10 no inmunizadas a su alrededor. El virus viaja por el aire (al toser o estornudar) y sobrevive en espacios cerrados durante horas.
2) No es una “enfermedad leve”
Además de fiebre alta y erupciones en la piel, puede causar:
-
Neumonía, principal causa de muerte asociada a esta infección.
Encefalitis, con riesgo de secuelas neurológicas.
Diarrea grave y deshidratación.
Infecciones del oído, que pueden producir sordera.
3) “Borra” defensas del sistema inmune
Provoca amnesia inmunológica: debilita la memoria del sistema de defensas durante meses o años, aumentando el riesgo de otras infecciones aun después de superar el sarampión.
4) Embarazo y bebés, en mayor riesgo
En gestantes, aumenta la posibilidad de parto prematuro y bajo peso al nacer. En lactantes y niños pequeños, el curso de la enfermedad puede ser especialmente severo.
5) No existe tratamiento específico
No hay un medicamento que elimine el virus. Solo se tratan los síntomas y las complicaciones. La prevención es la vacunación.
Es muy importante la vacuna
La vacuna combinada triple viral (SRP) es segura y muy efectiva. Con dos dosis, protege a la gran mayoría de las personas y, cuando la cobertura es alta, evita brotes y protege a quienes no pueden vacunarse.
Si tenés dudas sobre tu esquema o el de tu familia, podés acercarte a cualquier puesto de vacunación, de cualquier prestador (no es necesario que sea el tuyo). La vacuna es gratuita y está disponible en todo el país. Mantenerse al día es la forma más eficaz de cuidar la salud individual y colectiva.