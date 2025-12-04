Esto es grave: ¿Por qué es tan peligroso el sarampión y quiénes deben vacunarse?

“La enfermedad es potencialmente grave, se contagia por vías respiratorias y tiene un poder de transmisión superior incluso al del covid”, advirtió la jerarca. El virus puede permanecer en el ambiente entre dos y tres horas y, entre las personas que enferman, alrededor de tres de cada diez presentan alguna complicación.

¿Por qué el sarampión es tan peligroso?

1) Se propaga con extrema facilidad

Una persona infectada puede contagiar a 9 de cada 10 no inmunizadas a su alrededor. El virus viaja por el aire (al toser o estornudar) y sobrevive en espacios cerrados durante horas.

2) No es una “enfermedad leve”

Además de fiebre alta y erupciones en la piel, puede causar:

Neumonía , principal causa de muerte asociada a esta infección.

Encefalitis , con riesgo de secuelas neurológicas.

Diarrea grave y deshidratación .

Infecciones del oído, que pueden producir sordera.

3) “Borra” defensas del sistema inmune

Provoca amnesia inmunológica: debilita la memoria del sistema de defensas durante meses o años, aumentando el riesgo de otras infecciones aun después de superar el sarampión.

4) Embarazo y bebés, en mayor riesgo

En gestantes, aumenta la posibilidad de parto prematuro y bajo peso al nacer. En lactantes y niños pequeños, el curso de la enfermedad puede ser especialmente severo.

5) No existe tratamiento específico

No hay un medicamento que elimine el virus. Solo se tratan los síntomas y las complicaciones. La prevención es la vacunación.

Es muy importante la vacuna

La vacuna combinada triple viral (SRP) es segura y muy efectiva. Con dos dosis, protege a la gran mayoría de las personas y, cuando la cobertura es alta, evita brotes y protege a quienes no pueden vacunarse.

Si tenés dudas sobre tu esquema o el de tu familia, podés acercarte a cualquier puesto de vacunación, de cualquier prestador (no es necesario que sea el tuyo). La vacuna es gratuita y está disponible en todo el país. Mantenerse al día es la forma más eficaz de cuidar la salud individual y colectiva.