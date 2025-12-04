El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) junto a la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) llevaron a cabo, el pasado miércoles 3 de diciembre, el ya tradicional Reconocimiento al Esfuerzo Exportador 2025 en el Ballroom del Radisson Victoria Plaza.
Esfuerzo Exportador 2025
El BROU y la UEU premiaron a las principales empresas exportadoras de Uruguay
