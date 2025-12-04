El BROU y la UEU premiaron a las principales empresas exportadoras de Uruguay

En la categoría MAYORES EMPRESAS EXPORTADORAS – CLIENTES BROU se reconoció a CONAPROLE, OLKANI S.A., FRIGORÍFICO SAN JACINTO S.A., FRIGORÍFICO TACUAREMBÓ S.A., FORESTAL ORIENTAL S.A., BARRACA JORGE W. ERRO S.A. MALTERÍA ORIENTAL S.A., ESTANCIAS DEL LAGO S.R.L., SAMAN y URUFOR S.A.

Recibieron su reconocimiento en la categoría MAYORES EMPRESAS EXPORTADORAS MIPYME - CLIENTES BROU: PINAMONT S.A., RODRÍGUEZ Y RADULOVICH S.A. Y MAR AZUL PIEDRAS LTDA.

Asimismo, se reconoció a los países que constituyen los principales destinos de exportación de bienes y servicios: China, Brasil y EEUU.

Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra el presidente del BROU, Cr. Álvaro García y la Presidenta de la Unión de Exportadores, Ec. Carmen Porteiro, quienes valoraron que instancias como estas fortalecen el vínculo entre el Banco y las empresas pujantes de nuestro medio, fortaleciendo así el compromiso del BROU con el crecimiento económico del país.