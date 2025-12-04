Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad BROU | empresas | Unión de Exportadores

Esfuerzo Exportador 2025

El BROU y la UEU premiaron a las principales empresas exportadoras de Uruguay

El BROU y la Unión de Exportadores del Uruguay llevaron a cabo una nueva edición de Esfuerzo Exportador 2025, que premia a las principales empresas del sector.

BROU y la UEU celebraron la premiación Esfuerzo Exportador 2025.
Por Redacción Caras y Caretas

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) junto a la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) llevaron a cabo, el pasado miércoles 3 de diciembre, el ya tradicional Reconocimiento al Esfuerzo Exportador 2025 en el Ballroom del Radisson Victoria Plaza.

Dicha premiación contó con la presencia del Presidente de la República, Prof. Yamandú Orsi, autoridades nacionales, el Presidente y directores del Banco y otras jerarquías de la institución autoridades de la UEU y representantes de las mayores empresas exportadoras, quienes recibieron su reconocimiento a la principal actividad económica del país.

Los premios de Reconocimiento al Esfuerzo Exportador 2025

Se premió a los tres mayores exportadores del país: CONAPROLE, CARGILL URUGUAY S.A. y FORESTAL ORIENTAL S.A.

En la categoría MAYORES EMPRESAS EXPORTADORAS – CLIENTES BROU se reconoció a CONAPROLE, OLKANI S.A., FRIGORÍFICO SAN JACINTO S.A., FRIGORÍFICO TACUAREMBÓ S.A., FORESTAL ORIENTAL S.A., BARRACA JORGE W. ERRO S.A. MALTERÍA ORIENTAL S.A., ESTANCIAS DEL LAGO S.R.L., SAMAN y URUFOR S.A.

Recibieron su reconocimiento en la categoría MAYORES EMPRESAS EXPORTADORAS MIPYME - CLIENTES BROU: PINAMONT S.A., RODRÍGUEZ Y RADULOVICH S.A. Y MAR AZUL PIEDRAS LTDA.

Asimismo, se reconoció a los países que constituyen los principales destinos de exportación de bienes y servicios: China, Brasil y EEUU.

Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra el presidente del BROU, Cr. Álvaro García y la Presidenta de la Unión de Exportadores, Ec. Carmen Porteiro, quienes valoraron que instancias como estas fortalecen el vínculo entre el Banco y las empresas pujantes de nuestro medio, fortaleciendo así el compromiso del BROU con el crecimiento económico del país.

