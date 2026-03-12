Aprobaron investigadora por María Dolores: para el FA quieren "trancar al gobierno"

La estancia de 4.4000 hectáreas está ubicada en el departamento de Florida y tiene como objetivo la instalación de una colonia de lechería.

El proyecto que prevé el Instituto Nacional de Colonización para María Dolores tendrá un costo de USD 10.000.000 que no provendrán del instituto. Con Mevir trabajarán para la construcción de los tambos y las salas de ordeñe, con la Intendencia de Florida para la infraestructura en caminería, con UTE, que invertirá para el fortalecimiento de la red eléctrica en la zona, así como con Antel para reforzar la conectividad.

"Trancar al gobierno"

El diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Tinaglini, quien participó en la comisión preinvestigadora y fue el miembro informante del oficialismo, subrayó en una rueda de prensa que desde agosto hubo “muchas idas y venidas”. Agregó que el tratamiento de este tema en el plenario se suspendió tres veces y eso demuestra “que esto no es solamente el tema María Dolores en sí, sino que hay una interna partidaria fuerte, una disputa de quién hace más ruido y quién tranca al gobierno”.

“Independientemente de eso, el tema productivo siguió avanzando, el INC no se detuvo y accedió a comenzar a hacer trabajos productivos en agosto del año pasado. El tema productivo lleva su tiempo. Si es privado lleva su tiempo, por temas biológicos, y si es público, como en este caso, hay que respetar varios procesos, llamados a licitación. Está prevista la realización de 16 tambos, pero para eso primero se debe acceder al agua y eso lleva un estudio hidrológico para ver dónde se hace la perforación, y después se hace la inversión”, explicó.

El diputado del FA también resaltó la construcción de la caminería interna, y para eso hay algunos actores fundamentales, como “las gremiales y la Intendencia de Florida”, ya que son siete kilómetros de caminería interna, “con un costo importante”, y también lleva tiempo. “Si no tienes una caminería acorde, es imposible, y eso no se hace de un día para el otro. Si lo comparamos con otras realidades, los tiempos están dentro de los parámetros normales”, sostuvo.

A su vez, en la sesión de la cámara Tinaglini dijo que “luego de un exhaustivo y detenido análisis” de los fundamentos del denunciante para crear la investigadora, entienden que “ninguno de ellos resulta de recibo”, y subrayó que fueron contestados “uno por uno, con argumentos precisos y jurídicos”. “El apuro y la necesidad de trancar al gobierno le jugó en contra. El acceso y la distribución de las tierras es la cuestión ideológica que está en el medio de esta consideración. A su vez, otro tipo de intereses, económicos y políticos”, señaló.

El diputado subrayó que “el objeto de la comisión investigadora es el estudio de hechos, eventualmente, con responsabilidad política, no la resolución de controversias jurídicas o interpretaciones normativas, como pretende hacer el denunciante”. “Trasladar debates estrictamente técnico-jurídicos al ámbito parlamentario carece de fundamento en la ley y excede la naturaleza de estas comisiones”, subrayó. “La compra de la estancia María Dolores no tiene ninguna irregularidad, ni el comprador ni el vendedor cuestionaron esta adquisición”, resumió.