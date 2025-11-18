Aprueban decreto clave con beneficio para casi 6.000 deudores hipotecarios en UR

Desde ese mismo día, los titulares de créditos en UR deberán agendarse para presentar las constancias de cumplimiento tributario, las cuales deben ser expedidas por la Dirección General Impositiva (DGI) y la intendencia correspondiente. Además, la ANV pone a disposición de los deudores la opción de agendarse para recibir asesoramiento personalizado, garantizando que puedan tomar decisiones informadas y ajustadas a su situación particular de refinanciación o cancelación.

La Ley N.º 20.237, aprobada en 2023, estableció un régimen especial para la reestructura y regularización de deudas hipotecarias en UR, previendo distintas opciones con beneficios que dependen del nivel de cumplimiento y del tipo de crédito. Tras la asunción de las nuevas autoridades, la ANV realizó un análisis exhaustivo de los créditos y definió las vías para canalizar las opciones de adhesión o desistimiento. Finalmente, con la firma de este decreto, la Agencia culmina la implementación de la ley y asegura que todos los deudores elegibles puedan ejercer sus derechos plenamente.