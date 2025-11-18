Viaje cultural a Centroamérica: escolares crean sus propias máscaras tras visitar Museo de Arte Precolombino

Acompañados por el equipo educativo del museo —integrado por Alinson, Lucia, Magdalena y Constanza—, los niños exploraron la diversidad de estilos, usos y significados antropológicos de las piezas. Pudieron observar de cerca máscaras ceremoniales, festivas y rituales, aprendiendo sobre los materiales naturales empleados en su elaboración (madera, barro, fibras) y sobre los personajes míticos y animales simbólicos que inspiran su diseño. La interacción con la colección despertó gran curiosidad y generó numerosas preguntas por parte de los alumnos.

Del recorrido a la creación: Taller Artístico

Tras la inmersión histórica, los estudiantes pasaron a un taller práctico guiado por las talleristas del área de Educación de MAPI. En un ambiente lleno de entusiasmo, los niños tuvieron la oportunidad de diseñar y crear sus propias máscaras.

Trabajando con cartón, papeles de colores, témperas y diversos elementos decorativos, los alumnos canalizaron lo aprendido en la exposición para expresar su fantasía y creatividad personal. El taller no solo promovió la exploración artística individual, sino que también enfatizó el trabajo colaborativo y la apreciación de las máscaras como una poderosa forma de expresión identitaria de las distintas comunidades del continente.

Acompañamiento y compromiso institucional

La actividad contó con un sólido acompañamiento institucional. Estuvieron presentes la Directora de la escuela, Maestra Yaqueline Recciope, la Maestra de Educación Física, Nerea Tamon, y las Maestras de aula, Verónica Arburuas y Yanina Azambulla. Las docentes destacaron la importancia de estas experiencias que trascienden el aula y conectan a los niños directamente con el patrimonio cultural latinoamericano.

El apoyo de la Embajada de Nicaragua, en particular, reforzó el valor simbólico de la jornada, alineándose con el sentido de identidad y pertenencia que la Escuela N.º 49 promueve con el país cuyo nombre lleva.

La Escuela República de Nicaragua N.º 49 extiende su profundo agradecimiento a la Embajada de Nicaragua, al MAPI, al Director Facundo Almeida y a su equipo educativo por hacer posible esta experiencia significativa y memorable que contribuye al desarrollo cultural, artístico y humano de sus estudiantes.