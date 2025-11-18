Viaje cultural a Centroamérica: escolares crean sus propias máscaras tras visitar Museo de Arte Precolombino

Los alumnos de 3.º B y 3.º C de la Escuela República de Nicaragua N.º 49 participaron en una enriquecedora jornada educativa y cultural en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI). La actividad se enmarcó en un programa de acercamiento al patrimonio cultural latinoamericano y ofreció a los estudiantes una experiencia formativa que unió historia, arte e identidad.
La visita fue organizada gracias a la colaboración institucional del Embajador de Nicaragua en Uruguay, Sr. Jorge, y del Director del MAPI, Sr. Facundo Almeida. Ambos promotores buscaron fortalecer los vínculos culturales, brindando a los jóvenes una instancia distinta de aprendizaje centrada en la identidad de los pueblos centroamericanos.
Descubriendo la tradición de las máscaras centroamericanas
El punto central de la visita fue un recorrido guiado por la destacada colección del maestro y profesor Claudio Rama, que exhibe varias centenas de máscaras tradicionales de Centroamérica y, particularmente, de Nicaragua.
Acompañados por el equipo educativo del museo —integrado por Alinson, Lucia, Magdalena y Constanza—, los niños exploraron la diversidad de estilos, usos y significados antropológicos de las piezas. Pudieron observar de cerca máscaras ceremoniales, festivas y rituales, aprendiendo sobre los materiales naturales empleados en su elaboración (madera, barro, fibras) y sobre los personajes míticos y animales simbólicos que inspiran su diseño. La interacción con la colección despertó gran curiosidad y generó numerosas preguntas por parte de los alumnos.
Del recorrido a la creación: Taller Artístico
Tras la inmersión histórica, los estudiantes pasaron a un taller práctico guiado por las talleristas del área de Educación de MAPI. En un ambiente lleno de entusiasmo, los niños tuvieron la oportunidad de diseñar y crear sus propias máscaras.
Trabajando con cartón, papeles de colores, témperas y diversos elementos decorativos, los alumnos canalizaron lo aprendido en la exposición para expresar su fantasía y creatividad personal. El taller no solo promovió la exploración artística individual, sino que también enfatizó el trabajo colaborativo y la apreciación de las máscaras como una poderosa forma de expresión identitaria de las distintas comunidades del continente.
Acompañamiento y compromiso institucional
La actividad contó con un sólido acompañamiento institucional. Estuvieron presentes la Directora de la escuela, Maestra Yaqueline Recciope, la Maestra de Educación Física, Nerea Tamon, y las Maestras de aula, Verónica Arburuas y Yanina Azambulla. Las docentes destacaron la importancia de estas experiencias que trascienden el aula y conectan a los niños directamente con el patrimonio cultural latinoamericano.
El apoyo de la Embajada de Nicaragua, en particular, reforzó el valor simbólico de la jornada, alineándose con el sentido de identidad y pertenencia que la Escuela N.º 49 promueve con el país cuyo nombre lleva.
La Escuela República de Nicaragua N.º 49 extiende su profundo agradecimiento a la Embajada de Nicaragua, al MAPI, al Director Facundo Almeida y a su equipo educativo por hacer posible esta experiencia significativa y memorable que contribuye al desarrollo cultural, artístico y humano de sus estudiantes.