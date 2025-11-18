Acta presentada por Cardama es "absolutamente falsa", según notario español

Un día después de sus declaraciones, el escribano presentó una denuncia policial en España y ahora cuenta con un informe notarial que respalda de forma categórica sus sospechas.

El 8 de noviembre, el gobierno uruguayo recibió un informe de 43 páginas elaborado por el notario madrileño Ignacio Martínez-Gil. En el documento, publicado por La Diaria, el profesional concluye que las copias del acta entregadas por Cardama al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) son “absolutamente falsas” y no fueron expedidas “por ningún notario”.

En su informe, Martínez-Gil no oculta su sorpresa por lo burdo de la maniobra, y por el hecho de que semejante documentación siguiera su curso.

"Clara falsificación"

De hecho, califica al acta como una “clara falsificación” realizada por alguien “absolutamente ignorante” de la legislación notarial española, tanto por los errores formales como por el tipo de documento utilizado.

Según Martínez-Gil, bastaba una “lectura superficial” para advertir el modus operandi detrás de la maniobra. Asimismo, afirmó que en su “larga vida profesional” nunca había visto un acta de manifestaciones con esas características.

El informe analizó cuatro dimensiones de la garantía de fiel cumplimiento presentada por Eurocommerce: la validez formal de las actas, los aspectos sustantivos, la eficacia del testimonio notarial del aval y el derecho del MDN a requerir copias al notario que supuestamente autorizó el documento.

Las conclusiones están siendo estudiadas en el Ministerio de Defensa Nacional y en Presidencia, y serán incorporadas esta semana a la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos, a cargo del fiscal Alejandro Machado.

Antes, durante la negociación con el astillero, el estudio Delpiazzo Abogados advirtió reiteradamente a la anterior administración del MDN sobre “desprolijidades” en la documentación aportada por Cardama, incluida la copia del acta con la presunta firma de Calabuig de Leyva. Pese a ello, el gobierno avanzó con la adquisición de las dos embarcaciones, valuadas en 82 millones de euros.