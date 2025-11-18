Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Viera | Campeonato Uruguayo |

Finales

Viera: "Nacional se unió por un objetivo solo, que es salir campeón"

"Han pasado un año difícil en varias situaciones y fuimos el mejor equipo del año. Hay un montón de cosas positivas", dijo el entrenador.

Jadson Viera habló en conferencia de prensa sobre las finales del Uruguayo.

 Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Por Gastón García

En la mañana de este martes en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes habló el director técnico de Nacional Jadson Viera. El entrenador tocó varios aspectos de cara a la primer final por el Campeonato Uruguayo el próximo domingo en el estadio Campeón del Siglo.

Sobre definir el torneo como local, Viera fue contundente: "Para nosotros es de mucha alegría, con nuestra gente que más allá del todo está siempre apoyando en este momento. Lo tome como tal y seguimos con la planificación del partido".

También se le consulto sobre el trabajo durante estos días: "Más allá del tiempo, que para mi nunca fue una excusa, toqué todos los puntos que podemos ir mejorarlos, afianzarlos. Si hago un análisis fino, creo que el equipo ha demostrado ciertas posesiones de balón, un poco más en el partido contra Defensor. Entonces en todos los aspectos estamos tocando algo. Obviamente en este tipo de partidos esta, lo táctico, lo técnico y lo emocional. Hay muchas cosas que van en función de este partido. Hemos aprovechado bien el tiempo, el plantel tiene una predisposición muy grande", sentenció.

Y continuó: “Desde mi llegada han entregado todo y están comprometidos con la causa. Han pasado un año difícil en varias situaciones y fuimos el mejor equipo del año. Hay un montón de cosas positivas. Llegó un momento en que parecía que lo negativo influenciaba mucho más, pero somos el equipo con más puntos y han pasado experiencias fuertes”, remarcó.

Unidos por un objetivo

Consultado por la jugada que pudo haberle costado una segunda tarjeta amarilla a Maximiliano Gómez ante Defensor Sporting, opinó que “se habló demasiado”. “Miré la imagen tranquilamente y no lo toca, más allá de la manera que se mire. Todo se agranda y por eso Nacional se unió por un objetivo solo, que es salir campeón. Después, lo que puedan opinar y todo eso, en un momento nos da más fuerzas”, concluyó.

Sobre el estado sanitario de Sebastián Coates y el Diente López, el entrenador remarcó: "Están bien, obviamente todo se agranda en estas últimas etapas. La verdad que Sebastián no es que este haciendo un esfuerzo. Vino acá por un propósito, vino acá por el sueño de salir campeón. Es de los jugadores con más minutos en el año. Obviamente que hay algunas situaciones, pero en definitiva el ha dejado todo como el resto del equipo".

Viera también habló de Peñarol: "Es un rival complicado. El otro día el partido fue muy parejo; Liverpool la verdad hizo un gran partido. Es un equipo bastante individual con algunas situaciones. Nosotros vamos a tener que tomar las precauciones que tenemos que tener y aprovechar los espacios que dejan".

