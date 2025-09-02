Asamblea General rindió homenaje a José Díaz: "Siempre pensando en los trabajadores"

González, integrante del Partido Socialista, recordó que Díaz fue secretario general de dicha colectividad cuando la misma fue ilegalizada durante el gobierno colorado de Jorge Pacheco Areco.

"El Partido Socialista tuvo en José Diaz un secretario general extraordinario, porque una cosa es estar a la cabeza de un partido político en la legalidad, y otra cosa es cuando estas ilegalizado, cuando ser socialista era clandestino aún en democracia", manifestó González.

El senador socialista recordó el paso de Díaz por el Ministerio del Interior: "Él tenía una obsesión: jamás reprimir desde el Ministerio del Interior ninguna movilización de los trabajadores y trabajadoras, y José llamaba antes al sindicato".

González trajo a flote que previo a una movilización Díaz solo solicitaba saber cual iba a ser el recorrido de dicha manifestación.

Humanizar las cárceles

"Intentó humanizar las cárceles", subrayó González sobre la gestión de Díaz en Interior. "Pensar que la gente puede reconstruir su vida", añadió.

Por último, González dijo que en sus últimos días previo a fallecer, el hijo de Díaz llamó a Gonzalez, porque el exministro estaba preocupado por el llamado al Parlamento del ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila. "Quería saber si le había ido bien", confesó González.

