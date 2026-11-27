También hizo referencia a la coordinación con la intendencia y el municipio, así como a los proyectos compartidos con la Secretaría Nacional del Deporte para construir una piscina cerrada y ampliar los centros de educación media de la localidad. “Hay que construir más oportunidades para estudiar en Ciudad del Plata”, afirmó.

La nueva infraestructura es resultado de un proceso de integración que comenzó en 2018, cuando la escuela técnica pasó a articular sus actividades con las de la escuela n.º 89 Juana de Ibarbourou. En 2022 se sumó un centro María Espínola, que permitió incorporar nuevas propuestas para la educación media.

El crecimiento de la oferta tuvo su correlato en la cantidad de estudiantes y trabajadores. Mientras que en 2018 había 56 alumnos y 14 docentes, en el actual año lectivo la matrícula alcanzó los 247 estudiantes y el equipo docente está integrado por 52 personas.

¿Qué ofrece la nueva escuela técnica?

La propuesta comprende los tres primeros años del plan de Educación Media Básica Tecnológica (EMBT), dos grupos de octavo y dos de noveno de Educación Básica Integrada (EBI), y dos bachilleratos tecnológicos de Información y Ciencias. A esto se suma un régimen de extensión del tiempo pedagógico, con desayuno, almuerzo y merienda, talleres, espacios de fortalecimiento y apoyos educativos. El centro cuenta, además, con comedor propio.

Durante la actividad, la directora general de Educación Técnico-Profesional de UTU, Virginia Verderese, destacó el trabajo de los equipos de gestión y de la dirección para desarrollar la propuesta en la localidad. Sostuvo que una de las características centrales de la educación técnica es su vínculo con el territorio, que permite identificar las necesidades de cada comunidad y elaborar respuestas acordes.

Verderese también señaló que el edificio fue concebido como un espacio abierto al encuentro de la comunidad y reconoció el trabajo de los docentes que asumieron la implementación del nuevo plan de EMBT, cuyo objetivo es fortalecer la formación técnica y tecnológica de los estudiantes.