El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la ampliación, desde el 1º de diciembre, de la vacunación gratuita contra el meningococo a jóvenes de entre 16 y 18 años. Con esta incorporación, MSP completa la estrategia de inmunización definida meses atrás para proteger a la población de entre 2 y 18 años, ante el incremento de casos de la enfermedad.
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Vacunas gratis por periodo acotado
Está previsto que la campaña se extienda por un periodo acotado, por lo que las autoridades sanitarias instaron a la población comprendida a concurrir a vacunatorios.
En una conferencia de prensa realizada este jueves 26, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó que a partir del 1º de diciembre se administrará a adolescentes y jóvenes de entre 16 y 18 años la vacuna MenFive, que protege contra cinco serogrupos de meningococo (A, C, W, X e Y).
Esta población pertenece al tramo etario que restaba para cumplir con la estrategia prevista meses atrás que indicaba la recomendación de inmunizar a personas de entre 2 y 18 años.
La jerarca recordó que el serogrupo C es responsable del 70% de los casos actuales y destacó la importancia de alcanzar la mayor cobertura posible.
Además, exhortó a los jóvenes comprendidos en esta etapa a concurrir cuanto antes a los vacunatorios, tanto del sector público como del privado, dado que se trata de una estrategia de carácter transitorio.
“A vacunarse porque en un momento vamos a cerrar la posibilidad de recibir la dosis de forma gratuita contra meningococo C”, expresó.
Por su parte, la directora general de Salud, Laura Llambí, convocó a las familias a aprovechar las oportunidades de vacunación, especialmente para los niños más pequeños, y destacó la importancia de la recomendación de los médicos de referencia para generar confianza y promover la inmunización. Asimismo, confirmó que ya está prevista la compra de vacunas para el próximo año.
Una estrategia de protección desde la primera infancia
Lustemberg recordó que en 2025 Uruguay incorporó al Programa Ampliado de Inmunizaciones dos vacunas contra el meningococo: una dirigida al serogrupo B y otra que protege contra los serogrupos A, C, W, X e Y.
El esquema contempla la vacunación contra el meningococo B a los 2, 4 y 15 meses, para los lactantes comprendidos en la población objetivo, y la protección contra los otros cinco serogrupos a los 12 meses y a los 11 años.
La ampliación temporal de la cobertura durante 2026 permitió incorporar progresivamente a niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 18 años, con el objetivo de extender la protección ante la situación epidemiológica.