Sociedad Mujeres con Historias | Fincas Recuperadas | Bergara

envejecer juntas

Mujeres con Historias inauguró su sede en una finca cedida por la IM

Veteranas feministas que integran el colectivo Mujeres con Historia, inauguraron su sede en Montevideo. Militan por una vivienda colaborativa para envejecer juntas, con dignidad y autonomía.

 Foto: Intendencia de Montevideo
Por Redacción Caras y Caretas

Para un grupo de mujeres, forjadoras de luchas y sueños, la vejez no es un destino pasivo, sino una nueva trinchera de la vida, que quieren transitar juntas. La mayoría de ellas tiene más de 60 años, son feministas y no están dispuestas vivir en soledad. Por eso, desde hace algunos años, militan en el colectivo Mujeres con Historias, buscando concretar un proyecto de vivienda colaborativa, que ahora ya tiene sede.

Este jueves el colectivo celebró la inauguración de su sede, una finca recuperada en la histórica Ciudad Vieja, cedida por la Intendencia de Montevideo (IM). Pero no es solo la apertura de un espacio físico; es el anclaje de una idea revolucionaria: envejecer juntas, acompañadas y militando.

El colectivo Mujeres con Historias no solo busca un techo. Su proyecto de vivienda colaborativa es una poderosa declaración política sobre el derecho a una vejez digna, activa y autónoma. Son más de 20 las mujeres mujeres que se acompañan en este proyecto de vida.

Fincas recuperadas

Desde la IM, explicaron que esta inauguración "se enmarca en el programa departamental Fincas Recuperadas, orientado a la recuperación de inmuebles abandonados de la ciudad para convertirlos en bienes públicos". Detallaron que la iniciativa "forma parte de los objetivos del Departamento de Desarrollo Urbano, que buscan revitalizar y redensificar la ciudad a través de propuestas que incentiven soluciones alternativas de uso para dichos inmuebles, teniendo en cuenta las necesidades de la población".

Bergara: "Es vencer la soledad"

En la ceremonia de inauguracipon estuvieron presentes el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria; la secretaria general Viviana Repetto; la directora del Departamento de Desarrollo Urbano, Patricia Roland y la directora de Asesoría para la Igualdad de Género, Fiorella Buzeta.

Por parte del colectivo Mujeres con Historias, participaron Cristina Grella y Clara Píriz. "Hace 14 años que venimos trabajando para hacer entender a la sociedad uruguaya que esto es posible, necesario y que es una emergencia nacional el buscar lugar para las personas adultas mayores", expresó Grella.

"El vivir juntas con todo lo que la vida permite disfrutar, es vencer también la soledad", valoró el intendente durante la inauguración haciendo hincapié en la importancia de las políticas tendientes a mitigar la soledad en las personas mayores.

Temas

Dejá tu comentario

