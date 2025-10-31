Mujeres con Historias inauguró su sede en una finca cedida por la IM.

Fincas recuperadas

Desde la IM, explicaron que esta inauguración "se enmarca en el programa departamental Fincas Recuperadas, orientado a la recuperación de inmuebles abandonados de la ciudad para convertirlos en bienes públicos". Detallaron que la iniciativa "forma parte de los objetivos del Departamento de Desarrollo Urbano, que buscan revitalizar y redensificar la ciudad a través de propuestas que incentiven soluciones alternativas de uso para dichos inmuebles, teniendo en cuenta las necesidades de la población".

Bergara: "Es vencer la soledad"

En la ceremonia de inauguracipon estuvieron presentes el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria; la secretaria general Viviana Repetto; la directora del Departamento de Desarrollo Urbano, Patricia Roland y la directora de Asesoría para la Igualdad de Género, Fiorella Buzeta.

Por parte del colectivo Mujeres con Historias, participaron Cristina Grella y Clara Píriz. "Hace 14 años que venimos trabajando para hacer entender a la sociedad uruguaya que esto es posible, necesario y que es una emergencia nacional el buscar lugar para las personas adultas mayores", expresó Grella.

"El vivir juntas con todo lo que la vida permite disfrutar, es vencer también la soledad", valoró el intendente durante la inauguración haciendo hincapié en la importancia de las políticas tendientes a mitigar la soledad en las personas mayores.