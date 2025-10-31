Peñarol vendió a Nacho Sosa y vuelve el argentino Eric Remedi

Sosa se incorporará en enero al Red Bull Bragantino, por lo cual terminará esta temporada defendiendo los colores de Peñarol.

Vuelve Remedi a la titularidad

Peñarol recibirá el domingo a Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Clausura. La dirigencia colocó precios populares en el Campeón del Siglo por lo cual se espera un lleno total. El equipo que dirige Diego Aguirre está a un paso de ganar el Clausura y meterse en la definición del Uruguayo. Si vence al violeta logra el objetivo y comienza a pensar en la semifinal con Liverpool.

El entrenador haría una sola variante con respecto al equipo que viene de ganar la Copa AUF Uruguay. Eric Remedi se mete en el once inicial, saliendo del equipo Emanuel Gularte.

Así las cosas, el equipo sería con Brian Cortés; Jesús Trindade, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Lucas Hernández; Eric Remedi, Ignacio Sosa, Jaime Báez, Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

García llegaría esta noche

El pasado martes comenzó en Argentina el juicio oral contra Diego García, actual jugador de Peñarol, por la causa de “abuso sexual con acceso carnal” de la que se lo acusó en 2021, cuando jugaba en Estudiantes de La Plata.

Ese día declaró la víctima, Clara Bulacio, quien en el momento del hecho jugaba al hockey en el club pincharrata. Según el doctor Marcelo Peña, su abogado, “dio contundencia en su relato”.

Peñarol quería tener al jugador este miércoles para la final de la Copa AUF Uruguay, pero el juicio se prolongará hasta el viernes inclusive, por lo que debió quedarse en Argentina.

Tras el partido ante Plaza Colonia, Diego Aguirre, entrenador del Carbonero, fue consultado sobre su situación y señaló: “Viajaría el viernes y va a estar para el domingo; esa es la información que yo tengo, y es una linda noticia contar con él”. Habrá que ver si finalmente el jugador está en la convocatoria.