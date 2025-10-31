Uruguay y Arabia Saudita firmaron acuerdo de promoción de inversiones.

Detalles del acuerdo con Arabia Saudita

El canciller brindó detalles de su gira, en una conferencia de prensa realizada por Zoom.

“La firma del acuerdo con Arabia Saudita o la del acuerdo de protección recíproca de inversiones con las autoridades de Catar, que esperemos poder concretar antes de fin de año, son apenas los últimos movimientos de un esfuerzo sostenido que el gobierno del presidente Orsi ha realizado a través de la política exterior, desde marzo”, sostuvo el jerarca.

Lubetkin consideró que la suscripción de este documento “es el último paso de una acción intensa y sostenida estos meses”, que redundará en el crecimiento de las inversiones, la economía y las fuentes de trabajo en el Uruguay.

Otros acuerdos y negociaciones estratégicas

Además, recordó la reciente firma de un acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, una nueva oportunidad para diversificar las exportaciones uruguayas hacia economías de alto nivel de ingresos.

El canciller también destacó las habilitaciones sanitarias gestionadas en coordinación con el Ministerio de Ganadería y el de Economía y Finanzas, que permitió el ingreso de nuevos productos uruguayos a mercados como Filipinas, Argelia, Catar, Hong Kong, Singapur, Malasia, Kuwait y China, por lo que fortaleció la presencia del país en Asia y África.

Valoró las recientes visitas oficiales del presidente Yamandú Orsi, como la realizada a Panamá, donde se habilitaron negociaciones para la compra de productos arroceros, algunas ya concretadas.

También mencionó varios hitos recientes como la inauguración del Consulado General de Uruguay para Hong Kong y Macao -concebido como nexo comercial estratégico para potenciar las exportaciones en el sudeste asiático-; la presencia del país en la Expo Universal de Osaka 2025, en Japón; y la actividad de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en Asia y Oceanía, orientadas a concretar nuevas oportunidades comerciales, también fueron hitos citados por Lubetkin.