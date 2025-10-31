Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo robo | banco | comando

Fronteras en alerta

Con explosivos y participación brasileña, grupo comando robó US$ 910 mil de banco paraguayo

Espectacular robo comando en sucursal del banco Itaú de Canindeyú (Paraguay) en el que un grupo conformado por brasileños y paraguayos se llevaron US$ 910 mil.

Así quedó la bóveda del banco tras el robo.

Por Redacción Caras y Caretas

Un grupo comando, de aproximadamente 20 hombres y fuertemente armados, protagonizó un violento atraco en la madrugada del jueves en Katueté, Departamento de Canindeyú (Paraguay), utilizando varios vehículos y explosivos para concretar el robo de US$ 910.000 que estaban guardados en la bóveda.

Por estas horas, investigadores del asalto de película analizan los videos de las cámaras de seguridad en el interior de la sucursal del banco Itaú cuya estructura fue derribada para el asalto.

En el video se observa a hombres vestidos con un uniformes camuflados conocidos como para’ i, de uso militar o policial. Llevaban chalecos antibalas y fusiles. La cara cubierta con pasamontañas y sombreros.

Detalles del robo comando

En el operativo utilizaron alrededor de seis camionetas, con más de 20 hombres armados en su interior; al bajar de los vehículos, cada uno tenía una función que cumplir.

Algunos vehículos quedaron estacionados sobre la ruta PY03 impidiendo la libre circulación, mientras que otro grupo de delincuentes se ocupaba de instalar los explosivos hacia el lado derecho del banco.

El plan se iba ejecutando a la perfección. Los atracadores hicieron explosionar la dinamita en gel y abrieron un boquete que los conducía a la bóveda de la entidad bancaria.

Criminales brasileños participaron del asalto

Las cámaras instaladas, que también tiene la capacidad de captar audios, revelan que los cometieron el hecho hablaban en portugués, guaraní y un acento neutro en castellano, que podría ser de un boliviano.

Este dato confirma la versión dada por el comisario César Silguero, subcomandante de la Policía paraguaya, que afirmó que el grupo comando que perpetró el robo estaba integrado por brasileños y paraguayos.

Los intervinientes están trabajando para mejorar los audios y las imágenes buscando identificar a las personas que participaron del hecho, como explosivistas.

FUENTE: Última Hora

