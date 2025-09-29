Sin filtro
Sindicato de la Guardia Republicana exige la renuncia de Carlos Negro
El gremio entiende que el ministro del Interior “no tiene llegada a sus funcionarios ni contundencia hacia la delincuencia” y por eso reclama su dimisión.
A través de un comunicado público, el sindicato señaló que el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero “es un golpe directo a las instituciones de la República y a la seguridad de todo el país”, porque “cuando se ataca a quienes investigan el crimen organizado se busca doblegar al Estado y sembrar miedo a la sociedad”.
Asimismo, puntualizó que no solo está en riesgo la vida de la fiscal sino la de los policías destinados a su custodia, dado que estos “cumplen servicio de forma estática, en una garita y sin garantías reales”.
El sindicato considera que, en este caso, “hubo una falla grave de planificación” que dejó expuestos a la fiscal Ferrero y al personal policial asignado a su custodia.
El sindicato apuntó que la custodia en estas condiciones es “un doble atropello: a la seguridad institucional y a la vida de los funcionarios”, enviados “a la primera línea sin herramientas, sin planificación y sin respeto por la dignidad humana”.
Ante ese escenario, solicitaron la renuncia de Carlos Negro, porque “bajo su mandato han ocurrido atentados contra policías en la vía pública, en espectáculos y ahora contra una fiscal. Su continuidad”, subrayó, “es un riesgo para todos: no tiene llegada a sus funcionarios ni contundencia hacia la delincuencia”.
El ataque ocurrido durante el fin de semana al domicilio de la fiscal, Mónica Ferrero, y desató incontables reacciones en el ámbito político. El presidente Yamandú Orsi y el exmandatario Luis Lacalle Pou coincidieron en la gravedad de lo ocurrido, y los partidos Nacional y Colorado se reunieron con urgencia para tratar el asunto y comunicar sus posturas. Asimismo, los referentes del Partido Independiente y Cabildo Abierto condenaron el ataque y se solidarizaron con la funcionaria. También lo hizo el Frente Amplio que se reunió de urgencia para abordar el grave episodio.