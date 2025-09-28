Hacete socio para acceder a este contenido

Política Pablo Oribe |

internas

Pablo Oribe resultó electo nuevo secretario general del Partido Socialista

Cerca del 80% de los habilitados para votar en la interna del Partido Socialista lo hicieron dándole el triunfo a Pablo Oribe.

Por Redacción Caras y Caretas

El Partido Socialista (PS) de Uruguay celebró este domingo sus elecciones internas, resultando electo Pablo Oribe como el nuevo Secretario General. Oribe se impuso con una clara mayoría al obtener más del 55% de los votos en el escrutinio primario, que también definió la integración del nuevo Comité Central de la agrupación.

La jornada electoral registró una alta participación. Según los datos preliminares del escrutinio, cerca del 80% de los militantes habilitados en todo el país y en Argentina acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades.

La candidatura de Pablo Oribe obtuvo una victoria contundente, superando a Juan Pablo Pío ue obtuvo el 31,4%. Desde el partido indicaron que la diferencia "supera ampliamente la cantidad de votos observados" y consolida su triunfo.

Candidato Porcentaje de Votos Total de Votos:

Pablo Oribe 55,9% 523

Juan Pablo Pio 31,4% 294

Leticia Benedet 12,7% 119

Composición del Comité Central

Paralelamente a la elección del Secretario General, los militantes definieron la distribución de los votos para integrar el Comité Central. La lista asociada a la candidatura ganadora se llevó la mayoría de los apoyos.

Lista Porcentaje de Votos Total de Votos

Lista 4 55,9% 523

Lista 8 20,6% 193

Lista 6 12,7% 119

Lista 7 10,8% 101

El Partido Socialista emitirá los resultados finales en los próximos días, luego de concluir el escrutinio secundario, que ratificará la Secretaría General y la composición definitiva del Comité Central, así como de las Comisiones Electoral, Fiscal y de Disciplina. No obstante, la amplia ventaja obtenida por Pablo Oribe lo consolida como el nuevo líder del Partido Socialista de Uruguay.

