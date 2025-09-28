Pablo Oribe resultó electo nuevo secretario general del Partido Socialista

Candidato Porcentaje de Votos Total de Votos:

Pablo Oribe 55,9% 523

Juan Pablo Pio 31,4% 294

Leticia Benedet 12,7% 119

Composición del Comité Central

Paralelamente a la elección del Secretario General, los militantes definieron la distribución de los votos para integrar el Comité Central. La lista asociada a la candidatura ganadora se llevó la mayoría de los apoyos.

Lista Porcentaje de Votos Total de Votos

Lista 4 55,9% 523

Lista 8 20,6% 193

Lista 6 12,7% 119

Lista 7 10,8% 101

El Partido Socialista emitirá los resultados finales en los próximos días, luego de concluir el escrutinio secundario, que ratificará la Secretaría General y la composición definitiva del Comité Central, así como de las Comisiones Electoral, Fiscal y de Disciplina. No obstante, la amplia ventaja obtenida por Pablo Oribe lo consolida como el nuevo líder del Partido Socialista de Uruguay.