El Partido Socialista (PS) de Uruguay celebró este domingo sus elecciones internas, resultando electo Pablo Oribe como el nuevo Secretario General. Oribe se impuso con una clara mayoría al obtener más del 55% de los votos en el escrutinio primario, que también definió la integración del nuevo Comité Central de la agrupación.
internas
Pablo Oribe resultó electo nuevo secretario general del Partido Socialista
Cerca del 80% de los habilitados para votar en la interna del Partido Socialista lo hicieron dándole el triunfo a Pablo Oribe.