Orsi convocó para este lunes a una reunión de seguridad por el atentado contra Ferrero

Desde la mañana del domingo el mandatario está al tanto de la situación y está definiendo las actuaciones a tomar por parte del Poder Ejecutivo.

El atentado

El atentado ocurrió a las cinco de la mañana de este domingo en la casa de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera. Los delincuentes ingresaron por una azotea, armados y con un artefacto explosivo. Dispararon al menos dos veces y, antes de retirarse, causaron una explosión.

Algunos vidrios estallaron y hubo daños contra parte de la vivienda. No hubo personas heridas, pese a que la fiscal se encontraba en el interior de la casa, junto a familiares.

Los autores se subieron a una camioneta y huyeron. Si bien había custodia para la fiscal de Corte, los funcionarios estaban en el frente del predio y no advirtieron a los intrusos por la azotea.

El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos.