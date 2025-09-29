Orsi convocó para este lunes a una reunión de seguridad por el atentado contra Ferrero

El atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, sacudió el ambiente político este fin de semana. “Lo primero que hay que decir ante este episodio es que no nos moverán. Ni un centímetro nos van a mover. Y van a caer. Ya empezaron a caer, ya hay dos personas detenidas, señaladas, (porque) las evidencias los indican como partícipes de estos hechos. No son los únicos ni serán los últimos en caer”, afirmó el ministro del Interior, Carlos Negro.
Ante la gravedad de lo ocurrido en la madrugada del domingo, el presidente de la República Yamandú Orsi citó a una reunión urgente al ministro del Interior, Carlos Negro; a la ministra de Defensa, Sandra Lazo; y a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
El encuentro se realizará a las diez de la mañana del lunes en la Torre Ejecutiva, informaron fuentes del gobierno. También estarán el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el prosecretario, Jorge Díaz; y el director de la Secretaría de Inteligencia, Mario Layera.
Desde la mañana del domingo el mandatario está al tanto de la situación y está definiendo las actuaciones a tomar por parte del Poder Ejecutivo.
El atentado
El atentado ocurrió a las cinco de la mañana de este domingo en la casa de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera. Los delincuentes ingresaron por una azotea, armados y con un artefacto explosivo. Dispararon al menos dos veces y, antes de retirarse, causaron una explosión.
Algunos vidrios estallaron y hubo daños contra parte de la vivienda. No hubo personas heridas, pese a que la fiscal se encontraba en el interior de la casa, junto a familiares.
Los autores se subieron a una camioneta y huyeron. Si bien había custodia para la fiscal de Corte, los funcionarios estaban en el frente del predio y no advirtieron a los intrusos por la azotea.
El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.
Los investigadores analizan cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos.