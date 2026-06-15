Atentado a la Caja Militar: una pareja está en la mira de los investigadores

Llegados al lugar, mientras el hombre descendía para hacer "un mandado", la mujer permanecía en el vehículo. El taxista, según informó Telenoche (Canal 4), estimó una espera en aproximadamente diez minutos. Un detalle que llama la atención de los investigadores es que el hombre se retiró caminando por la calle Andes (hacia la Avenida Uruguay), pero regresó al taxi por la calle Convención.

Tras el reingreso del hombre al auto, la pareja solicitó ser llevada a su destino final en el barrio La Figurita, específicamente a la zona de las calles Martín Martínez y Figurita.

Peritajes tras atentado

Por su parte, Inteligencia y Policía Científica realizaron peritajes en dos unidades de taxi: la que realizó el traslado mencionado y otra que habría sido utilizada por la pareja previamente. Si bien el taxista no pudo precisar la hora exacta del viaje, la Policía trabaja en el cruce de datos con las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

Simultáneamente, la Brigada de Explosivos del Ejército analiza los restos del artefacto para determinar su composición técnica, bajo la dirección de una fiscal de flagrancia