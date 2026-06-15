Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

sospechosos

Atentado a la Caja Militar: una pareja está en la mira de los investigadores

El atentado contra la Caja Militar tuvo lugar en las primeras horas de este lunes y provocó daños en la puerta de entrada.

Atentaron con una bomba contra la Caja Militar.

Atentaron con una bomba contra la Caja Militar.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El atentado tuvo lugar en la madrugada y horas después apareció un testimonio clave: el de un taxista que trasladó a la pareja. El trabajador relató el recorrido de los sospechosos, quienes realizaron una parada en el Centro, minutos antes de que se registrara el estallido en la calle Uruguay.

Indica que la pareja abordó el vehículo de alquiler en la intersección de Guaraní y 25 de Mayo, en la zona del Hospital Maciel, pasadas las cero horas. Llamó la atención que la pareja utilizara barbijos. Al subir, solicitó ser trasladada hasta la calle Mercedes, entre Andes y Convención.

Llegados al lugar, mientras el hombre descendía para hacer "un mandado", la mujer permanecía en el vehículo. El taxista, según informó Telenoche (Canal 4), estimó una espera en aproximadamente diez minutos. Un detalle que llama la atención de los investigadores es que el hombre se retiró caminando por la calle Andes (hacia la Avenida Uruguay), pero regresó al taxi por la calle Convención.

Tras el reingreso del hombre al auto, la pareja solicitó ser llevada a su destino final en el barrio La Figurita, específicamente a la zona de las calles Martín Martínez y Figurita.

Peritajes tras atentado

Por su parte, Inteligencia y Policía Científica realizaron peritajes en dos unidades de taxi: la que realizó el traslado mencionado y otra que habría sido utilizada por la pareja previamente. Si bien el taxista no pudo precisar la hora exacta del viaje, la Policía trabaja en el cruce de datos con las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

Simultáneamente, la Brigada de Explosivos del Ejército analiza los restos del artefacto para determinar su composición técnica, bajo la dirección de una fiscal de flagrancia

Te puede interesar