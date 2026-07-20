Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política AUTE | HIF Global |

hidrógeno verde

AUTE rechaza proceso de negociación para instalación de HIF Global

Reclama AUTE que el Gobierno de a conocer a la opinión pública los términos del contrato con la multinacional.

AUT se opone al proyecto de IHF.

AUT se opone al proyecto de IHF.

 Intendencia de Paysandú
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Ante los anuncios de firma del contrato entre el Poder Ejecutivo y la multinacional HIF Global para instalar la planta de hidrógeno verde en Paysandú, la Agrupación de Funcionarios de la UTE (AUTE) expresa "su más enérgico rechazo al proceso de negociación". Exige que se hagan públicos, "de forma inmediata todos", los documentos, estudios de impacto y contratos a firmar.

"Denunciamos la falta de transparencia y el hermetismo con el que se ha manejado este acuerdo estratégico, cuyo impacto afectará de forma directa a toda la sociedad uruguaya", señala el sindicato.

Para AUTE, el proceso se ha caracterizado por su "opacidad". Sostiene que la negociación se ha hecho de espaldas a la opinión pública, ya que tanto el Poder Ejecutivo como la dirección de UTE "mantienen los términos exactos del pliego tarifario bajo estricta reserva".

Sostiene que "ni los trabajadores organizados ni la ciudadanía han tenido acceso a la fórmula económica ni a las cláusulas de este contrato energético" antes del "cierre del acuerdo" anunciado en los medios.

Subsidio a HIF Global

Entiende AUTE que los términos del acuerdo suponen un "subsidio millonario y riesgo patrimonial para el Estado". En este sentido, advierte que el "pliego tarifario especial generará un perjuicio estimado en decenas de millones de dólares anuales para UTE".

A esto se agregan lo que califican como "tarifas de privilegio corporativo", ya que "mientras UTE paga un promedio de US$ 80 por MWh a los generadores privados, la fórmula negociada con HIF Global busca garantizarles un costo de energía de apenas US$ 40 por MWh (el 50% del valor de mercado)".

En consecuencia, "este déficit descapitaliza a la empresa pública", afirma. "Advertimos que la pérdida de ingresos podría generar impactos en la calidad de servicio, en las tarifas residenciales, recorte de inversiones en infraestructura eléctrica y la disminución del presupuesto para políticas sociales y pymes", agrega.

Entrega de soberanía

Más adelante, sostiene AUTE que el acuerdo supone una "entrega de soberanía" y un "modelo extractivista", ya que "el agua de nuestros ríos y la energía renovable de la matriz eléctrica —financiada por toda la población— se entregarán a un enclave privado para producir e-combustibles destinados exclusivamente a los mercados de Europa y Asia".

Asimismo, afirman que el megaproyecto "no está diseñado para abaratar la energía de los hogares uruguayos ni para transformar la matriz de consumo interna; su único fin es garantizar la rentabilidad de una corporación extranjera".

Reclama transparencia

En consecuencia, AUTE entiende que "los puestos de trabajo temporales de la fase constructiva no pueden ser la moneda de cambio para hipotecar el patrimonio nacional".

Igualmente, expresa su respaldo a las organizaciones sociales y vecinales que exigen el acceso real a la información ambiental y económica. Por lo tanto, exige que "el gobierno haga públicos de forma inmediata todos los documentos, estudios de impacto y contratos a firmar con HIF Global".

Temas

Te puede interesar