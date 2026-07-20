Síndico de Conexión Ganadera confirmó un pasivo de US$ 387 millones y un activo de US$ 115 millones

En segundo lugar, tienen prioridad los acreedores promotores —quienes iniciaron la demanda para declarar la quiebra—, que recibirán únicamente el 50% de sus créditos reconocidos porque el restante pasa al fondo común quirografario.

Finalmente, cobrarán el resto de los clientes particulares y damnificados, que cobrarán al barrer y a prorrata de lo que reste en la caja del concurso.

Las vacas fantasma de Conexión Ganadera

Según el documento del síndico, a la fecha del decreto de declaración de concurso no existían cabezas de ganado ni animales registrados en el sistema de Dicose (del MGAP) a nombre de Conexión Ganadera Ltda. ni de Hernandarias XIII, el principal tomador de ganado del fondo.

En los últimos años de operación de la empresa —fundada por Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y el fallecido Gustavo Basso, cuya esposa, Daniela Cabral, también trabajó en Conexión Ganadera—, existió una "falsa narrativa" de la custodia. Es decir, la tenencia material e ingeniería productiva de Hernandarias —así como del resto de los tomadores externos— no tenía eco en la realidad. Tampoco existían rodeos ni el ganado necesario para respaldar los contratos firmados con los clientes, ya fueran los nuevos o aquellos que decidían renovar su inversión.

Dea acuerdo a Ciavattone, esto provocó que lo prometido por Conexión Ganadera en los contratos firmados nunca se generara en la economía real. El síndico estima que las obligaciones reclamadas por los damnificados no representan retornos ganaderos porque nunca existieron, sino que corresponden a daños y perjuicios derivados de una “malversación de fondos”.

Esto último se argumenta en que, al no existir ganado en Dicose que respaldara los contratos, la producción biológica era inexistente o no se ejecutaba como tal. “El hallazgo de que no había animales registrados desmonta la narrativa de un negocio sustentado en activos biológicos reales. La sindicatura confirma que los rendimientos prometidos eran ficticios y califica los montos exigidos como reclamos por malversación de fondos”, dice el informe.