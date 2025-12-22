Balearon a un niño y diputado cabildante reaccionó: "Después algunos se espantan si Orsi habla de Bukele"

Un niño de tres años de edad fue baleado este lunes cuando dispararon contra la casa de su abuelo en Sayago. De acuerdo a información brindada por Subrayado y Canal 4, los disparos fueron efectuados desde una moto en la que se trasladaban dos individuis.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Una de las balas alcanzó al infante, que resultó con una herida superficial en su pierna derecho y fue trasladado a un centro asistencial. El menor no se encuentra en estado grave.
Perrone: "Después algunos se espantan si Orsi habla de Bukele"
El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, reaccionó en su cuenta de X a un posteo del periodista de Canal 4 Leonardo Pedrouza, que dio cuenta del hecho.
Allí, Perrone publicó: "Después algunos se espantan si Orsi habla de Bukele".
Perrone hizo referencia a su posteo a las declaraciones del presidente de la República Yamandú Orsi, quien a principios de mes, entrevistado en el desayuno del semanario Búsqueda, habló de seguridad y dijo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, "es un ejemplo para analizar".
Posteriormente, en diálogo con el programa "Fácil Desviarse" de Del Sol FM, Orsi aclaró sus dichos y dijo que le llama la atención "el nivel de adhesión que genera en la población políticas de ese tipo". Sin embargo, el presidente aseguró que "es imposible, es inaceptable" aplicar las políticas de seguridad de El Salvador en Uruguay.