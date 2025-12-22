Balearon a un niño y diputado cabildante reaccionó: "Después algunos se espantan si Orsi habla de Bukele"

Allí, Perrone publicó: "Después algunos se espantan si Orsi habla de Bukele".

Después algunos se espantan si Orsi habla de Bukele. https://t.co/YcRWRmZI2R — Alvaro Perrone 510 (@APerrone510) December 22, 2025

Perrone hizo referencia a su posteo a las declaraciones del presidente de la República Yamandú Orsi, quien a principios de mes, entrevistado en el desayuno del semanario Búsqueda, habló de seguridad y dijo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, "es un ejemplo para analizar".

Posteriormente, en diálogo con el programa "Fácil Desviarse" de Del Sol FM, Orsi aclaró sus dichos y dijo que le llama la atención "el nivel de adhesión que genera en la población políticas de ese tipo". Sin embargo, el presidente aseguró que "es imposible, es inaceptable" aplicar las políticas de seguridad de El Salvador en Uruguay.