Condenaron a 8 años de prisión a exministro Joaquín Roa y 6 años a Alberto Koube, vinculado a Marset

Durante la lectura de la sentencia la jueza de Sentencia, Elsa García, presidenta del tribunal, remarcó que Roa perdió de vista su deber de gestionar correctamente el dinero público y con ello se realizaron desembolsos a favor de empresas de Koube, en procesos licitatorios amañados.

García aseguró que fueron 10 las licitaciones gestionadas y adjudicadas a empresas de Alberto Koube.

La jueza señaló que cuando un funcionario se aprovecha de su cargo para favorecer intereses propios o de terceros, “no solo causan daño patrimonial, sino también quiebra la confianza que la sociedad deposita en la administración del Estado”.

Al exministro paraguayo, se lo acusa por recibir una lujosa embarcación de US$ 450.000 y otras coimas para beneficiar con licitaciones públicas direccionadas a Koube.

"Vueltos" y "diezmo para los perros"

El Tribunal resaltó pruebas claves como los mensajes intercambiados entre ambos condenados, en los cuales Roa solicitaba "vueltos" para el "pan dulce, la sidra" y el "diezmo para los perros" del dinero de las licitaciones.

Los magistrados resaltaron que Koube era el que manejaba las licitaciones y los desembolsos, presionando a Roa, a quien trataba de "papacho", para que libere fondos porque "quería facturar".

Joaquín Roa seguirá con prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme, mientras que Alberto Koube continuará recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.