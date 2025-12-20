Hacete socio para acceder a este contenido

¿Y por casa cómo andamos?

Pedro Bordaberry se quejó por el regalo a los legisladores y las redes no le tuvieron piedad

Pedro Bordaberry criticó que se haya gastado en regalos para miembros de la Cámara de Representantes pero le recordaron que no se quejó en el período anterior.

Pedro Bordaberry, Partido Colorado.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy.
Por Redacción Caras y Caretas

La Cámara de Representantes compró sets de parrilla compuestos por una tabla de madera o bambú y un juego de cubiertos como regalo institucional de fin de año para sus miembros y estalló la polémica, con distintas estrategias políticas en juego. Uno de los legisladores que salió a criticar la medida fue Pedro Bordaberry.

El senador usó sus redes sociales para plantear que se podía haber destinado ese dinero para hacer regalos a los niños del Hospital Pereira Rosell.

Pero su comentario altruista no cayó nada bien en las redes sociales donde gran parte de los usuarios consideraron una "hipocrecía" que Pedro Bordaberry se queje este año pero no haya dicho una sola palabra los años anteriores, cuando las autoridades parlamentarias de la coalición también hacían regalos de fin de año.

Quejas del Partido Colorado e Independiente

Hasta se tomaron el trabajo de exponer públicamente las facturas con los gastos en regalos para los legisladores que realizó la coalición en el anterior periodo de gobierno sin que hubiera ninguna crítica de blancos, colorados o independientes.

Pero Pedro Bordaberry no fue el único en hacer comentarios en contra de la medida. Los diputados colorados Gabriel Gurméndez y Juan Martín Jorge y del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, también se quejaron y decidieron devolver el obsequio.

¿Qué dijo Pedro Bordaberry?

Esto fue lo que puso Pedro Bordaberry: "Regalar kits de asado con el dinero de los contribuyentes esta mal. No lo entiendo. No lo comparto. No tendran mas necesidad de un juguete los niños del Pereira? O de pan dulce los viejitos del Piñeyro? No se puede perder el rumbo así. No habrán otras necesidades?".

Y estas fueron algunas de las respuestas que recibió su comentario en X:

-"Che te olvidaste que tu partido la coalición regalaba todos los años, y ahí no repartían por quien pedis Te dejo lo del año pasado nomás".

-"Años anteriores cuando la Coalición hacia lo mismo nadie decía nada !!!! Críticas selectivas".

-"Nada te impide acercarte al Piñeiro y llevar Pan Dulce".

-"Pedro, gran valor, pensá que otros regalan puertos, pasaportes....".

-"Muchas gracias x preocuparte, sos un crack! Lastima que no te enteraste de lo sucedido en legislaturas anteriores. Desconocimientos u olvidos selectivos! No te preocupes, hay cosas peores: Cardama, pasaportes, .......".

-"Me parece bien su pensamiento, y ya que estamos por qué no legislar y poner límites a los gastos innecesario de TODO el estado. Es fácil, se anima?".

-"Una pregunta Pedro, el año pasado no necesitaban los niños? Y los ancianos?".

