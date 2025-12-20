Pedro Bordaberry se quejó por el regalo a los legisladores y las redes no le tuvieron piedad

Quejas del Partido Colorado e Independiente

Hasta se tomaron el trabajo de exponer públicamente las facturas con los gastos en regalos para los legisladores que realizó la coalición en el anterior periodo de gobierno sin que hubiera ninguna crítica de blancos, colorados o independientes.

Pero Pedro Bordaberry no fue el único en hacer comentarios en contra de la medida. Los diputados colorados Gabriel Gurméndez y Juan Martín Jorge y del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, también se quejaron y decidieron devolver el obsequio.

¿Qué dijo Pedro Bordaberry?

Esto fue lo que puso Pedro Bordaberry: "Regalar kits de asado con el dinero de los contribuyentes esta mal. No lo entiendo. No lo comparto. No tendran mas necesidad de un juguete los niños del Pereira? O de pan dulce los viejitos del Piñeyro? No se puede perder el rumbo así. No habrán otras necesidades?".

Y estas fueron algunas de las respuestas que recibió su comentario en X:

-"Che te olvidaste que tu partido la coalición regalaba todos los años, y ahí no repartían por quien pedis Te dejo lo del año pasado nomás".

-"Años anteriores cuando la Coalición hacia lo mismo nadie decía nada !!!! Críticas selectivas".

-"Nada te impide acercarte al Piñeiro y llevar Pan Dulce".

-"Pedro, gran valor, pensá que otros regalan puertos, pasaportes....".

-"Muchas gracias x preocuparte, sos un crack! Lastima que no te enteraste de lo sucedido en legislaturas anteriores. Desconocimientos u olvidos selectivos! No te preocupes, hay cosas peores: Cardama, pasaportes, .......".

-"Me parece bien su pensamiento, y ya que estamos por qué no legislar y poner límites a los gastos innecesario de TODO el estado. Es fácil, se anima?".

-"Una pregunta Pedro, el año pasado no necesitaban los niños? Y los ancianos?".