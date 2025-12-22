Fratti en "María Dolores": "Parece otro país"

De acuerdo a lo informado por el MGAP, el objetivo fue compartir avances de la primera etapa del proyecto y la actual gestión en las políticas públicas de acceso a la tierra para sectores claves en el crecimiento productivo.

La adquisición de la ex estancia “María Dolores”, por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) a una sociedad anónima, y su toma de posesión cinco meses atrás significó el punto de partida de un proyecto que busca el desarrollo de la producción lechera familiar, se señaló en un documento entregado en el lugar.

Esta iniciativa además de dar respuesta a la demanda de área que han realizado las organizaciones de la producción familiar, fortalecerá la cuenca lechera central, y la cadena de valor de la lechería desde la producción primaria hasta el comercio exterior.

El Estado uruguayo avanza de forma ágil en la puesta en marcha del proyecto e incorpora innovación social, institucional, tecnológica y ambiental.

Como pudieron comprobar más de 200 visitantes el 18 de diciembre, el establecimiento de 4.404 hectáreas, cuenta con infraestructura productiva; tanto para desarrollar cultivos bajo tecnología de riego (reservas de agua, pivots, etc.) y cría intensiva de vacunos (corrales, mangas, bebederos, etc.) como también habitacional (casco, habitaciones para personal, etc.)

La alta calidad productiva de los suelos predominantes, así como una ubicación privilegiada, han permitido al INC junto a cinco gremiales lecheras, comenzar a producir forraje de calidad con destino a los tambos en su área de influencia, planificar la creación de nuevas unidades de producción familiar para atender la demanda de tierra existente en la zona y proyectar lo que será un complejo agrícola-lechero de referencia para el centro-sur del país.

El desarrollo del inmueble 968 avanza con innovación tecnológica, gobernanza y trabajo genuino de entidades públicas y gremiales del sector privado.

Durante la dilatada polémica por esta adquisición -que encubre un encono histórico hacia una institución pública que medie en el mercado de tierras fortaleciendo a la producción familiar- se insistió por parte de actores parlamentarios que los sistemas de riego no entrarían en el negocio y que los suelos no eran aptos para la agricultura. Una mentira que quedó al desnudo durante la recorrida.

Impulso al riego y efecto sostén a unidades lecheras familiares

Actualmente se está desarrollando en el inmueble la gestión de un banco de forraje con cinco las gremiales de la zona que son: las Sociedades de Productores de Leche de Florida, de San Ramón y de Villa Rodríguez, la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Treinta y Tres Orientales y la Asociación Nacional de Productores Leche. La inversión de las gremiales, entre el maíz de primera y de segunda, asciende a 800 mil dólares según datos del Instituto Nacional de la Leche.

Si bien algunas de estas gremiales gestionan campos asociativos, ya sean de recría o forraje, de Colonización y sus experiencias enriquecen la actividad desarrollada en el inmueble 968, la logística entre distintas organizaciones es parte del desafío.

El proyecto colonizador en el inmueble representa la respuesta desde el Estado al reiterado planteo de las gremiales expresado, a lo largo de los años, de la tierra como gran limitante para el sostén y crecimiento de la cadena láctea, con punto de partida en la producción primaria.

Es así que, en estos cinco meses, el uso de la maquinaria, la compra de insumos y la planificación de la cosecha fueron algunas de las tareas que han tenido que enfrentar de manera asociativa las organizaciones en articulación con la gestión pública que lleva adelante el INC. Asimismo, la distribución del forraje en los sistemas productivos más vulnerables de la zona será parte de la articulación entre las gremiales y sus socios.