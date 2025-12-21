¿La venganza de Javier García?: "El gobierno tiene una disputa ideológica y el premio es la cabeza de Oddone"

Javier García contra el FA

“Lo que está en el candelero es el impuesto a los ricos, que tiene buen marketing pero una incidencia negativa para la inversión y la generación de empleo”, indicó y en seguida apuntó contra el ministro de Trabajo, Juan Castillo, que mandó al Parlamento un proyecto que obliga a las empresas a dar aviso anticipado de eventuales despidos.

“La sola existencia de esa posibilidad es el freno más inmediato para que un empresario, comerciante o emprendedor no se compre un problema empleando a alguien”, agregó.

Aludió indirectamente a Argentina y dijo que si un inversor tiene que elegir entre un país más barato y donde el Estado no se le mete en la administración de la empresa, “la elección será clara, lo que es vital para el trabajador y el empleo”.

Ahondando en su análisis consideró que, aunque públicamente se discuta el impuesto a los ricos, “el cangrejo debajo de la piedra” es la cogestión estatal de las empresas privadas.

Liderazgo de Orsi

Atribuye todo ello a la disputa ideológica y “la falta de liderazgo presidencial”.

“La línea está en disputa porque el poder se reparte entre varios sectores y subsectores y nadie ordena y manda. No es un tema de tropezón discursivo de Orsi, el tropezón es el rumbo”, expresó.

Por último apuntó contra el MPP y señaló que “se transformó en un grupo de muchachos con enorme poder político heredado de Mujica, pero sin Mujica”.

“Orsi es nuestro presidente, hay que cuidarlo, aunque no se deje o no lo dejen”, cerró el senador blanco.