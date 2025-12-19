Asamblea de AEBU, Banca Oficial, rechazó preacuerdo y decidió seguir negociando

AEBU se moviliza

Dentro de las competencias del Consejo, que se estará citando en las próximas horas, está la instrumentación de lo resuelto por la asamblea, que incluye convocatorias semanales a Juntas de Delegados para seguir el proceso y mantener al sindicato movilizado.

"Tenemos que ver los caminos a seguir, las medidas a adoptar e ir evaluando en conjunto con el colectivo las medidas que entendamos pertinentes para mejorar esta propuesta, que evidentemente no fue suficiente para el conjunto de las y los trabajadores de la banca oficial", subrayó Umpiérrez.

La asamblea tuvo como novedad que permitió participación de compañeros y compañeras vía Zoom, además de los que asistieron presencialmente al Teatro El Galpón. Fue una asamblea muy numerosa, que superó el 30% del quórum y que estuvo por encima de los 1500 trabajadores.

"Fue de las participaciones más grandes que hemos tenido, lo que confirma que la modalidad híbrida fue un éxito y ayudó a la participación", señaló Umpiérrez.