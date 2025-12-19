Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales rechazaron |

fue la mayoría

Asamblea de AEBU, Banca Oficial, rechazó preacuerdo y decidió seguir negociando

La resolución de la asamblea dejó en manos del Consejo del Sector Financiero Oficial la definición de las medidas de movilización.

Asamblea de AEBU dijo no al preacuerdo.

 AEBU/Ignacio Álvarez Vigna
Roberto Umpiérrez, presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial, indicó que "ese rechazo ahora va a ser analizado por el Consejo y se va a comunicar a las autoridades del Gobierno", para luego continuar con el camino marcado por los trabajadores.

La resolución de la asamblea, por mayoría, fue rechazar el preacuerdo que se puso a consideración y continuar negociando por un mejor convenio colectivo.

AEBU se moviliza

Dentro de las competencias del Consejo, que se estará citando en las próximas horas, está la instrumentación de lo resuelto por la asamblea, que incluye convocatorias semanales a Juntas de Delegados para seguir el proceso y mantener al sindicato movilizado.

"Tenemos que ver los caminos a seguir, las medidas a adoptar e ir evaluando en conjunto con el colectivo las medidas que entendamos pertinentes para mejorar esta propuesta, que evidentemente no fue suficiente para el conjunto de las y los trabajadores de la banca oficial", subrayó Umpiérrez.

La asamblea tuvo como novedad que permitió participación de compañeros y compañeras vía Zoom, además de los que asistieron presencialmente al Teatro El Galpón. Fue una asamblea muy numerosa, que superó el 30% del quórum y que estuvo por encima de los 1500 trabajadores.

"Fue de las participaciones más grandes que hemos tenido, lo que confirma que la modalidad híbrida fue un éxito y ayudó a la participación", señaló Umpiérrez.

