Asamblea de AEBU, Banca Oficial, rechazó preacuerdo y decidió seguir negociando

Los bancarios del sector oficial rechazaron el preacuerdo y decidieron continuar negociando y movilizándose. La decisión fue adoptada por una asamblea del sector Financiero Oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay( AEBU) celebrada el pasado jueves en el Teatro El Galpón.
La resolución de la asamblea dejó en manos del Consejo del Sector Financiero Oficial la definición de las medidas de movilización.