El Ministerio de Defensa de Paraguay ordenó el relevo completo del personal del penal militar de Viñas Cué, donde cumple prisión preventiva la uruguaya Gianina García Troche. La expareja de Sebastián Marset dio positivo de marihuana en un examen realizado días atrás cuando fue derivada a un hospital por un quebranto de salud y evidenció la posesión de un celular.
Escándalo en Paraguay
Por positivo de marihuana de Gianina García Troche, removieron a todo el personal de la cárcel militar
