Por positivo de marihuana de Gianina García Troche, removieron a todo el personal de la cárcel militar

El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, evitó brindar mayores detalles sobre el caso con el fin de no exponer información sensible ni otorgar identidad a la investigación en curso. Sin embargo, el jerarca reconoció que los relevos fueron adoptados a raíz de situaciones que evidenciaron fallas en el sistema de custodia y control dentro del penal.

Positivo de marihuana

El viernes pasado, un dictamen forense del Poder Judicial confirmó la presencia de tetrahidrocannabinol (THC), principio activo de la marihuana, en el organismo de García Troche. El informe, basado en un screening toxicológico de orina, también detectó benzodiacepinas.

Consultado al respecto, González explicó que la detección de estas sustancias fue uno de los elementos que motivó una revisión integral de los procedimientos internos del penal, lo que derivó finalmente en la determinación de relevar a todo el personal asignado a Viñas Cué.

El ministro de Defensa informó que el reporte evidencia vulneraciones a los protocolos penitenciarios, por lo que se dispuso la separación inmediata de todos los efectivos asignados a la custodia, incluido el director del recinto.

“Estos hechos no debieron ocurrir; se investigará a fondo”, afirmó González. Explicó que la medida busca garantizar el cumplimiento de los protocolos y evitar la repetición de situaciones similares.