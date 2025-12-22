Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Gianina García Troche | cárcel | marihuana

Escándalo en Paraguay

Por positivo de marihuana de Gianina García Troche, removieron a todo el personal de la cárcel militar

El ministerio de Defensa de Paraguay relevó a todo el personal del penal luego de constatar graves fallas de seguridad y presuntos hechos de corrupción que permitieron el ingreso de objetos prohibidos como un celular y la marihuana que habría consumido Gianina García Troche.

Gianina García Troche.

Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Defensa de Paraguay ordenó el relevo completo del personal del penal militar de Viñas Cué, donde cumple prisión preventiva la uruguaya Gianina García Troche. La expareja de Sebastián Marset dio positivo de marihuana en un examen realizado días atrás cuando fue derivada a un hospital por un quebranto de salud y evidenció la posesión de un celular.

La videollamada denunciando las condiciones de reclusión

Además, las autoridades detectaron la posesión de un teléfono celular con el que realizó una videollamada a un familiar desde la cárcel militar.

García Troche denunció presuntos abusos y deterioro de su salud: “Yo no busco salir ni que me declaren inocente. Me entregué, renuncié a mi asilo y quiero que vean en las condiciones en las que me tienen”, afirmó. Aseveró haber sufrido convulsiones, presentar hematomas y denunció la negativa a realizarle estudios médicos clave, como una resonancia magnética. “Me están queriendo matar. No aguanto más

El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, evitó brindar mayores detalles sobre el caso con el fin de no exponer información sensible ni otorgar identidad a la investigación en curso. Sin embargo, el jerarca reconoció que los relevos fueron adoptados a raíz de situaciones que evidenciaron fallas en el sistema de custodia y control dentro del penal.

Positivo de marihuana

El viernes pasado, un dictamen forense del Poder Judicial confirmó la presencia de tetrahidrocannabinol (THC), principio activo de la marihuana, en el organismo de García Troche. El informe, basado en un screening toxicológico de orina, también detectó benzodiacepinas.

Consultado al respecto, González explicó que la detección de estas sustancias fue uno de los elementos que motivó una revisión integral de los procedimientos internos del penal, lo que derivó finalmente en la determinación de relevar a todo el personal asignado a Viñas Cué.

El ministro de Defensa informó que el reporte evidencia vulneraciones a los protocolos penitenciarios, por lo que se dispuso la separación inmediata de todos los efectivos asignados a la custodia, incluido el director del recinto.

Estos hechos no debieron ocurrir; se investigará a fondo”, afirmó González. Explicó que la medida busca garantizar el cumplimiento de los protocolos y evitar la repetición de situaciones similares.

