Sentencia histórica: condenan a nueve militares retirados por detenciones arbitrarias y torturas

Durante la lectura del fallo, el juez fue enfático al calificar estos actos como graves violaciones a los derechos humanos. El magistrado subrayó que los hechos constituyeron un atentado directo contra la dignidad humana, definiéndola como un valor superior y anterior al Estado que "jamás pudo ser transgredido", independientemente del contexto político o institucional de la época. Esta sentencia reafirma el carácter imprescriptible de estos crímenes y la obligación del Estado de reparar las ofensas a la integridad física y moral de los ciudadanos.