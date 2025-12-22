Sentencia histórica: condenan a nueve militares retirados por detenciones arbitrarias y torturas

En un fallo judicial de gran relevancia para la memoria histórica y la justicia en Uruguay, el Poder Judicial dictó sentencia de condena para los nueve imputados en el caso que investiga el homicidio del médico Vladimir Roslik y las torturas perpetradas en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos durante la dictadura cívico-militar. Las penas impuestas por el magistrado oscilan entre los 13 y 15 años de prisión efectiva, tras quedar plenamente probada la responsabilidad de los acusados en delitos de lesa humanidad.
Sentencia
La resolución judicial alcanza a los militares retirados Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca, Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Morales y Abel Pérez. De acuerdo con el dictamen, las víctimas de este operativo no solo sufrieron detenciones arbitrarias y privaciones de libertad agravadas, sino que fueron sometidas a un régimen de torturas sistemáticas que incluyeron métodos como plantones, el "submarino" y el uso de la picana eléctrica.
Durante la lectura del fallo, el juez fue enfático al calificar estos actos como graves violaciones a los derechos humanos. El magistrado subrayó que los hechos constituyeron un atentado directo contra la dignidad humana, definiéndola como un valor superior y anterior al Estado que "jamás pudo ser transgredido", independientemente del contexto político o institucional de la época. Esta sentencia reafirma el carácter imprescriptible de estos crímenes y la obligación del Estado de reparar las ofensas a la integridad física y moral de los ciudadanos.
Vladimir Roslik, médico de la localidad de San Javier, fue la última víctima mortal de la dictadura en el año 1984. Su fallecimiento bajo custodia militar se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha por los derechos humanos en el país. Con esta condena, el sistema judicial uruguayo cierra un capítulo de impunidad, brindando una respuesta jurídica a más de cuatro décadas del operativo que conmovió a la sociedad uruguaya y a la comunidad internacional.