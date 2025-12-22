Nacional para el 2026: además de Silvera, 5 refuerzos y tres son extranjeros

Cinco refuerzos

Nacional busca reforzar el plantel y además de la incorporación de Maximiliano Silvera que seguramente se anuncie el 1° de enero, el tricolor va por 5 jugadores más para la temporada 2026.

Un zaguero, un lateral derecho, dos volantes, uno de contención y otro mixto y uno extremo por derecha. es a lo que apunta Nacional. Así lo confirmó el vicepresidente Falvio Perchman en Minuto 1 de Carve Deportivo..

Para zaguero hay algunas opciones, entre ellas la de Gian Franco Allala que juega en Liga de Quito y Renzo Giampaoli, hoy en Gimnasia y ex Defensor Sporting. El lateral derecho será extranjero aseguró el vicepresidente tricolor. Los volantes, César Araújo sigue latente y tiene grandes chances de jugar en Nacional y el otro también será extranjero. Finalmente, el extremo por derecha llegará del exterior, ya que Perchman dijo que en Uruguay no ven ninguna opción viable en nuestro país.

Coates seguiría y buscan rescindir con Otero

En las últimas horas todo está encaminado para que el capitán de Nacional, Sebastián Coates, continúe una temporada más en el club. Después de unos días de vacaciones, de pensar y hablar con su familia, el capitán tricolor, habría tomado la decisión de seguir en 2026.

Mucho se habló sobre la continuidad del central. Sin embargo, el título obtenido en este 2025 y el equipo que busca armar Nacional para la próxima temporada llevaron a que el futbolista respondiera afirmativamente sobre su continuidad.

Coates de 35 años lleva jugados 167 partidos en Nacional, de los cuales ganó 95, empató 44 y perdió 28. Con la camiseta tricolor lleva convertidos 16 goles y ganó los Campeonatos uruguayos 2008/2009, 2010/2011 y el 2025, además de la Supercopa 2025.

Finalmente, Nacional trabaja en la rescisión del venezolano Rómulo Otero. Jadson Viera se reunirá con el jugador y le dirá que no está en los planes para esta nueva temporada. La directiva ya habría acordado su salida con los representantes y ya estaría todo acordado para su salida.