Caso Cardama: Lazo anunció que el gobierno suspendió pagos al astillero

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, afirmó este lunes que el gobierno no avanzará con nuevos pagos a Cardama vinculados al contrato actualmente judicializado hasta que el proceso legal tenga una resolución. Según explicó, la postura oficial es mantener la situación “en stand-by” mientras se sustancia la causa.
En rueda de prensa, Lazo sostuvo que en los úlrimos días "hubo también una comunicación del empresario con la colocación de la segunda quilla, de alguna manera, pretendiendo que eso generara un pago. Nosotros no estamos dispuestos a dar un paso más en materia de pagos, hasta tanto esto que está en un proceso judicial se resuelva. Entonces, esa es la situación que tenemos al día de hoy".
La ministra detalló que actualmente hay inspectores del Estado uruguayo en el lugar, así como una segunda inspección a cargo de Euro Veritas, una calificadora internacional de reconocida trayectoria. Este organismo, explicó, respalda el trabajo de los dos funcionarios estatales que representan al país y evalúan el cumplimiento del contrato.
Alternativas
Lazo expresó que el Ministerio espera que la situación pueda resolverse a la brevedad, aunque aclaró que no está en discusión la necesidad de contar con las herramientas [patrullas] previstas en el acuerdo. En ese sentido, indicó que el gobierno continúa trabajando en alternativas para obtenerlas y que también se analiza el escenario regional.
Consultada sobre si el pago solo se efectuaría con la colocación de los motores, tal como establece el contrato, la jerarca confirmó que ese es uno de los requisitos. "Pasamos de que se había parado todo a que estos últimos días hubo como una aceleración para la colocación de la quilla, que puede ser solamente presentarte una chapa".
Y añadió: "Nosotros no estamos dispuestos a ceder la calidad del material que vamos a recibir, porque de la calidad depende la seguridad de nuestros efectivos".