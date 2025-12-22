Caso Cardama: Lazo anunció que el gobierno suspendió pagos al astillero

Alternativas

Lazo expresó que el Ministerio espera que la situación pueda resolverse a la brevedad, aunque aclaró que no está en discusión la necesidad de contar con las herramientas [patrullas] previstas en el acuerdo. En ese sentido, indicó que el gobierno continúa trabajando en alternativas para obtenerlas y que también se analiza el escenario regional.

Consultada sobre si el pago solo se efectuaría con la colocación de los motores, tal como establece el contrato, la jerarca confirmó que ese es uno de los requisitos. "Pasamos de que se había parado todo a que estos últimos días hubo como una aceleración para la colocación de la quilla, que puede ser solamente presentarte una chapa".

Y añadió: "Nosotros no estamos dispuestos a ceder la calidad del material que vamos a recibir, porque de la calidad depende la seguridad de nuestros efectivos".