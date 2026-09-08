Bañados de Carrasco: Ministerio de Ambiente decretó su protección y espera frenar polémica

Asimismo, Ortuño aclaró el proceso de elaboración técnica del área de resguardo, la cual resultó más extensa de lo previsto inicialmente tras un trabajo coordinado con la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones. "Nos pareció que valía la pena darnos un poco más de tiempo para incorporar esos aportes y de hecho hoy podemos decir que el área de protección en los Bañados de Carrasco es más amplia geográficamente", explicó, agregando que "el área que originalmente habían propuesto los técnicos fue ampliada" gracias a información que proviene de la Universidad de la República.

Respecto a las iniciativas urbanísticas en la zona, recalcó la independencia del Ministerio: "No hemos tenido ni tenemos a consideración ningún proyecto concreto de inversión ni de desarrollo, eso está en la órbita de los gobiernos departamentales".

Protección de la cuenca del río Santa Lucía

Por otra parte, el ministro se refirió a otro tema considerado como relevante para la cartera e informó la apertura de un llamado con un fondo de 7 millones de pesos orientado a la protección de la cuenca del río Santa Lucía, enfocado prioritariamente en las subcuencas de Casupá y del arroyo La Virgen.

La iniciativa, liderada por la Alianza por el Agua, está dirigida a productores ganaderos y lecheros para financiar obras de infraestructura que eviten el acceso directo del ganado al curso hídrico. "Nos referimos a montos de hasta 390 mil pesos que en el caso de los productores familiares podrán financiar hasta el 80% de obras como construcción de alambrados o abrevaderos", precisó Ortuño.

De acuerdo al jerarca, esta acción funcionará como un proyecto piloto mientras concluyen las evaluaciones de impacto ambiental sobre la futura represa de Casupá.