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Política Bañados de Carrasco | Ortuño | protección

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Bañados de Carrasco: Ministerio de Ambiente decretó su protección y espera frenar polémica

"Hay protección para los Bañados de Carrasco y, por lo tanto, despeja cualquier suspicacia de implicancias en proyectos que están en la órbita del Gobierno Departamental", dijo Ortuño.

Bañados de Carrasco: Ministerio de Ambiente decretó su protección y frena la polémica.

Bañados de Carrasco: Ministerio de Ambiente decretó su protección y frena la polémica.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunció la firma del decreto que incluye a los Bañados de Carrasco dentro de la lista de humedales con medidas de protección natural prioritarios para su conservación. Tras rendir cuentas sobre la gestión del año 2025 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el jerarca detalló que la medida se dio en ampliación del decreto 228/025 y abarca áreas públicas y privadas de la Cuenca del Río de la Plata.

El titular de la cartera también expresó que con este paso esperan dar un cierre a las controversias sobre posibles presiones inmobiliarias en el área. A su entender, esta decisión confirma que "hay protección para los Bañados de Carrasco y, por lo tanto, despeja cualquier suspicacia de implicancias en relación a proyectos que están bajo estudio en la órbita del Gobierno Departamental de Montevideo".

Consultado sobre si la declaración impide la realización del proyecto, Ortuño responió: "Los humedales, y en este caso los Bañados de Carrasco, que tienen esta protección ambiental, deben cuidarse, deben protegerse y en la práctica eso significa que no pueden ser desecados ni drenados. Hay que conservarlos y ahí está la limitante para emprendimientos o proyectos que se realicen en ellos", puntualizó.

Asimismo, Ortuño aclaró el proceso de elaboración técnica del área de resguardo, la cual resultó más extensa de lo previsto inicialmente tras un trabajo coordinado con la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones. "Nos pareció que valía la pena darnos un poco más de tiempo para incorporar esos aportes y de hecho hoy podemos decir que el área de protección en los Bañados de Carrasco es más amplia geográficamente", explicó, agregando que "el área que originalmente habían propuesto los técnicos fue ampliada" gracias a información que proviene de la Universidad de la República.

Respecto a las iniciativas urbanísticas en la zona, recalcó la independencia del Ministerio: "No hemos tenido ni tenemos a consideración ningún proyecto concreto de inversión ni de desarrollo, eso está en la órbita de los gobiernos departamentales".

Protección de la cuenca del río Santa Lucía

Por otra parte, el ministro se refirió a otro tema considerado como relevante para la cartera e informó la apertura de un llamado con un fondo de 7 millones de pesos orientado a la protección de la cuenca del río Santa Lucía, enfocado prioritariamente en las subcuencas de Casupá y del arroyo La Virgen.

La iniciativa, liderada por la Alianza por el Agua, está dirigida a productores ganaderos y lecheros para financiar obras de infraestructura que eviten el acceso directo del ganado al curso hídrico. "Nos referimos a montos de hasta 390 mil pesos que en el caso de los productores familiares podrán financiar hasta el 80% de obras como construcción de alambrados o abrevaderos", precisó Ortuño.

De acuerdo al jerarca, esta acción funcionará como un proyecto piloto mientras concluyen las evaluaciones de impacto ambiental sobre la futura represa de Casupá.

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