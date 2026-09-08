Pereira habló de su candidatura: "Nadie llegó a un lugar para quedarse de por vida"

El dirigente destacó particularmente la tarea de quienes integran ese equipo y mencionó, entre otros, a Daniel Mariño y a Verónica Piñeiro. También resaltó el trabajo de los presidentes de las distintas comisiones, a los que, según dijo, se les han asignado “tareas duras” para fortalecer a la fuerza política.

El antecedente de la campaña de 2024

Pereira vinculó ese trabajo colectivo con la preparación del Frente Amplio para las elecciones nacionales de 2024. Recordó que la fuerza política debió organizarse para afrontar una campaña en condiciones competitivas pese a una importante diferencia de recursos económicos frente a los partidos de la coalición.

“Cada un peso que gastábamos nosotros, eran ocho el Partido Nacional, el Partido Colorado y otras fuerzas más invisibles”, sostuvo.

Según Pereira, el objetivo de la conducción fue llegar a la elección con una estructura capaz de competir y no dar por descontado el resultado. “Eso nunca se sabe si uno va a ganar una elección, tiene que llegar en condiciones”, señaló.

Finalmente, el Frente Amplio ganó las elecciones nacionales por una diferencia superior a los 100.000 votos, resultado que Pereira atribuyó al trabajo de un equipo y no a una conducción individual.

“Un presidente solo no hace nada, absolutamente nada, más que tener alguna idea”, afirmó. Para el dirigente, la capacidad de un presidente se potencia cuando cuenta con “un equipo fuerte” e “intergeneracional”.

“El Congreso verá”

Aunque expresó su expectativa de que el Congreso apruebe su reelección, Pereira insistió en que la instancia decisiva todavía está pendiente. “El Congreso verá finalmente”, afirmó, y agregó que, si la resolución fuera diferente, habrá que aceptar el resultado y continuar con la militancia.

En esa línea, reivindicó una de las características que, a su juicio, distinguen al Frente Amplio, la continuidad de la militancia de sus dirigentes incluso después de abandonar cargos de responsabilidad.

“Lo que más admiro de nuestros compañeros es que cuando dejan de ser ministros o presidentes pasan a un comité de base”, sostuvo.

Pereira puso como ejemplos a distintos referentes históricos de la izquierda que, según recordó, participaron o participan de los espacios de base de la organización. Mencionó a Marina Arismendi, Tabaré Vázquez, Ernesto Murro, entre otros.

Para el presidente del FA, esa relación entre la conducción y las bases refleja una concepción política en la que los cargos son transitorios y la pertenencia partidaria permanece.

“La gente acá no cree que es más que nadie. Cuando deja esa responsabilidad que le tocó en algún momento, vuelve a su lugar, que es la base frenteamplista”, afirmó.