Lodeiro y su despedida: "Amo a Nacional", más allá de los altos y bajos

Pero el "14" se va dejando varias cosas en Nacional, no solo en lo futbolístico, también en lo humano. Jamás se olvido de donde salió. Como fue su niñez y juventud en la Residencia de Nacional cuando llegó de su Paysandú natal.

Por eso, el dio una gran mano al proyecto de la nueva residencia para juveniles, ubicada en el Gran Parque Central. Él, como tantos otros jugadores de manera silenciosa, ayudaron más de lo que los hinchas se imaginan.

Lodeiro debutó oficialmente en 2007 en un partido por el Campeonato Uruguayo frente a Fénix. De ahí hasta acá, disputó 117 partidos convirtiendo 69 goles y ganó 5 torneos oficiales con la camiseta de Nacional: Liguilla 2007/2008, Torneo Apertura 2008/2009, Campeonato Uruguayo 2008/2009, Torneo Apertura 2009/2010, Campeonato Uruguayo 2025.

La despedida de Lodeiro

Luego de confirmado su retiro, Nicolás Lodeiro hizo un video hablando y agradeciendo al club, amigos, familia: "La verdad es que me voy feliz. Me voy feliz porque Nacional me dio más de lo que me imaginé, más de lo que yo soñé. Tenía muchos sueños, y la verdad, los cumplí todos", aseguró.

"Amo a Nacional, mi familia también y siempre soñé con esto: irme por donde empezó todo e irme con la camiseta puesta que eso es lo más lindo que el deporte me dio y la hinchada de Nacional. Ahora voy a estar con ustedes del otro lado del tejido", sentenció el sanducero de 37 años.

El técnico Jorge Bava le había dado un papel importante dentro del equipo, siendo titular en la mayoría de las ocasiones como un volante interior por izquierda, aunque las suspensiones -sumando al bajo bajo rendimiento- le quitaron protagonismo en el plantel.

Por este motivo, más la llegada de un nuevo futbolista al plantel, el argentino Rubén Botta, que juega en la misma posición, llevaron a que Lodeiro dejara la práctica del fútbol a cuatro meses del final de la temporada.