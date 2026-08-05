Brasil aplica a Argentina su mayor sanción diplomática en décadas

En un hecho sin precedentes recientes en la historia bilateral, el Gobierno de Brasil resolvió este martes rebajar la relación diplomática con la República Argentina al nivel de encargado de negocios. La medida implica la suspensión indefinida del regreso a Buenos Aires del embajador brasileño, Julio Bitelli, configurando la sanción más severa aplicada por Brasilia hacia su vecino del Sur en décadas.
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La decisión, comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) al embajador argentino Daniel Raimondi, responde al recrudecimiento de las declaraciones vertidas por el mandatario argentino, Javier Milei, contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Según fuentes oficiales del gobierno de Lula, los nuevos descalificativos pronunciados en recientes entrevistas hicieron "inevitable" profundizar la respuesta institucional.
Escalada de tensiones políticas
El conflicto diplomático cobró impulso tras la participación del presidente argentino en la convención del Partido Liberal en Brasil, donde respaldó explícitamente al opositor Flavio Bolsonaro. Aunque inicialmente Itamaraty llamó a consultas al embajador Bitelli en busca de una desescalada, la tensión se agravó en los últimos días tras nuevas declaraciones de Milei, quien volvió a calificar al presidente brasileño con términos despectivos y justificó su postura afirmando: "Tengo formas horribles, pero digo la verdad".
Desde la Casa Rosada, fuentes oficiales han descartado la posibilidad de que el presidente argentino pida disculpas por sus dichos, manteniendo la incertidumbre sobre la evolución de la relación entre los dos principales socios comerciales del Mercosur.
Respuesta oficial del Gobierno argentino
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó que toma nota de la decisión adoptada de forma "unilateral" por el Ejecutivo brasileño, lamentando que ese país "continúe aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas".
Asimismo, el Palacio San Martín enfatizó que Argentina "nunca respondió a una diferencia política con una medida institucional" y remarcó que las relaciones bilaterales "deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas o personales de los gobernantes de turno". Por el momento, Buenos Aires no ha informado si aplicará una medida recíproca respecto a su representación diplomática en Brasilia.