Brasil aplica a Argentina su mayor sanción diplomática en décadas

Desde la Casa Rosada, fuentes oficiales han descartado la posibilidad de que el presidente argentino pida disculpas por sus dichos, manteniendo la incertidumbre sobre la evolución de la relación entre los dos principales socios comerciales del Mercosur.

Respuesta oficial del Gobierno argentino

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó que toma nota de la decisión adoptada de forma "unilateral" por el Ejecutivo brasileño, lamentando que ese país "continúe aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas".

Asimismo, el Palacio San Martín enfatizó que Argentina "nunca respondió a una diferencia política con una medida institucional" y remarcó que las relaciones bilaterales "deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas o personales de los gobernantes de turno". Por el momento, Buenos Aires no ha informado si aplicará una medida recíproca respecto a su representación diplomática en Brasilia.