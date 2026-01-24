Banco Central adelantó para el lunes reunión sobre política monetaria ante caída del dólar

Esta caída no es un fenómeno aislado de unos días: el billete verde ha experimentado reducciones acumuladas en los últimos meses y, si bien el precio puede fluctuar día a día, la dinámica general es de debilitamiento frente al peso uruguayo.

BCU introduce modificaciones

En este marco, el directorio del BCU resolvió “introducir modificaciones” en el calendario de reuniones del Comité de Política Monetaria (Copom).

Según argumenta el organismo en un comunicado, la decisión “responde a los cambios en el contexto global”, que se caracterizan por “dinámicas disruptivas que pueden incidir sobre la convergencia y permanencia de la inflación” en la meta del 4,5% anual. Fuentes del organismo indicaron que el dólar es, pues, “una de las variables” de esta situación.

De esta manera, el BCU adelantó para el próximo lunes 26 de enero la reunión prevista para el 12 de febrero. En ese mismo sentido, se resolvió también incorporar un encuentro adicional en marzo, con una fecha a determinar.

“Estas modificaciones del calendario permitirán una evaluación más frecuente de la coyuntura, dotando a la política monetaria de la flexibilidad necesaria para operar en un escenario particularmente dinámico.

Tras ese anuncio, el precio comenzó a aumentar y cerró el mercado en $ 38, lo que es una suba fuerte, de 1,9%, respecto al día anterior.

La última reunión del Copom fue el pasado 23 de diciembre de 2025; allí, el organismo resolvió reducir la tasa de política monetaria (TPM) a 7,5% (de 8,0%), lo que la ubicaría “en el entorno de la neutralidad”. “En la medida en que la inflación y sus determinantes continúen mostrando la trayectoria prevista, la senda de la tasa de interés podría avanzar hacia una fase más expansiva en línea con el objetivo de estabilidad de precios”, indicó el BCU en aquel entonces.