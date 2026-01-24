Lacalle: "Orsi es hijo del empujón de Mujica y está en medio de la controversia del comunismo y el MPP"

Según la crónica del diario El País, único medio con cobertura completa desde el lugar, Lacalle se refirió a los militares presos y dijo que la fiscalía del fiscal Ricardo Perciballe "se equivoca".

"La ley de caducidad es una ley de amnistía o parecida a la amnistía. ¿Qué dice la ley? Ha caducado la pretensión punitiva del Estado. Traducido en criollo quiere decir: no podés seguir adelante con los juicios. En aquel momento quedó fijado, ningún juicio pudo seguir nunca más porque había caducado la pretensión. Es una ley de amnistía y dos veces la ciudadanía la ratificó. Así que yo creo que va a haber que tomar alguna medida porque se sigue ignorando esta calidad", expresó.

Luis Alberto Heber: "El Herrerismo está de moda"

A su turno, Luis Alberto Heber dijo que el Herrerismo está de moda. "¿Vieron que ahora todo el mundo se acuerda de Herrera? Todos hablan del Herrerismo, de Herrera, ni una estrella más, ni la sovietización de las patrias, ni una estrella más en la bandera de ningún imperialismo. Empezaron los de izquierda, que antes nos decían... ´no, los blancos no hablan, son Herreristas´. Como si fuera una mala palabra para nosotros, es un gran orgullo ser Herreristas. Pero ahora nos pusimos de moda", dijo.

Captar a 40 mil venezolanos

El líder mencionó que para el sector es "fundamental la autodeterminación" del pueblo venezolano y que "se alegran de que haya caído Maduro".

El tema Venezuela estuvo presente durante gran parte del encuentro y uno de los dirigentes de la juventu blanca que ofició de orador pidió que el herrerismo salga a captar a los 40 mil venezolanos que viven en Uruguay y los convenza de que es el sector que mejor entiende su situación.