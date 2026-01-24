Lacalle: "Orsi es hijo del empujón de Mujica y está en medio de la controversia del comunismo y el MPP"

El habitual encuentro del herrerismo reunió pocos dirigentes de peso este año en La Paloma. Sólo estuvieron el expresidente Lacalle Herrera, su amigo Luis Alberto Heber y Martín Lema entre los principales referentes.
Hubo ausencias importantes con respecto al año pasado, pero los organizadores lo calificaron de un “éxito rotundo”. Las oratorias principales tuvieron como protagonistas a las "estrellas" de la jornada que se llevaron todas las selfies: Heber y Lacalle Herrera.
Lacalle y la Ley de Caducidad
Ambos dirigentes criticaron con dureza al gobierno del Frente Amplio. El más ácido fue el padre de Luis Lacalle Pou, quien refiriéndose a Yamandú Orsi, dijo: “El presidente, es hijo del empujón que le dio Mujica, que está muerto, entonces no tiene guardaespaldas políticos y está sometido a la gran controversia que hay entre el comunismo y socialismo de un lado y el MPP del otro", señaló.
Según la crónica del diario El País, único medio con cobertura completa desde el lugar, Lacalle se refirió a los militares presos y dijo que la fiscalía del fiscal Ricardo Perciballe "se equivoca".
"La ley de caducidad es una ley de amnistía o parecida a la amnistía. ¿Qué dice la ley? Ha caducado la pretensión punitiva del Estado. Traducido en criollo quiere decir: no podés seguir adelante con los juicios. En aquel momento quedó fijado, ningún juicio pudo seguir nunca más porque había caducado la pretensión. Es una ley de amnistía y dos veces la ciudadanía la ratificó. Así que yo creo que va a haber que tomar alguna medida porque se sigue ignorando esta calidad", expresó.
Luis Alberto Heber: "El Herrerismo está de moda"
A su turno, Luis Alberto Heber dijo que el Herrerismo está de moda. "¿Vieron que ahora todo el mundo se acuerda de Herrera? Todos hablan del Herrerismo, de Herrera, ni una estrella más, ni la sovietización de las patrias, ni una estrella más en la bandera de ningún imperialismo. Empezaron los de izquierda, que antes nos decían... ´no, los blancos no hablan, son Herreristas´. Como si fuera una mala palabra para nosotros, es un gran orgullo ser Herreristas. Pero ahora nos pusimos de moda", dijo.
Captar a 40 mil venezolanos
El líder mencionó que para el sector es "fundamental la autodeterminación" del pueblo venezolano y que "se alegran de que haya caído Maduro".
El tema Venezuela estuvo presente durante gran parte del encuentro y uno de los dirigentes de la juventu blanca que ofició de orador pidió que el herrerismo salga a captar a los 40 mil venezolanos que viven en Uruguay y los convenza de que es el sector que mejor entiende su situación.