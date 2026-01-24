Hacete socio para acceder a este contenido

Política Orlando Petinatti | Orsi | Laura Alonsopérez

¿De qué te ríes?

¿Ironía carnavalera? Orlando Petinatti se burló del baile de la esposa de Orsi y generó polémica en redes

Orlando Petinatti no dejó pasar la oportunidad y se burló de Laura Alonsopérez por su baile en el Desfile del Carnaval.

Orlando Petinatti y su irónica publicación sobre la esposa de Orsi.

Por Redacción Caras y Caretas

No podía faltar. El sarcasmo de Orlando Petinatti no podía dejar pasar la oportunidad de burlarse de la esposa del presidente Yamandú Orsi. Con un comentario disfrazado de ironía, publicó un video de Laura Alonsopérez bailando candombe en el Desfile Inaugural del Carnaval.

“Ironía carnavalera” tituló su publicación en X el conductor radial acompañando el video con la comparsa inclusiva Balelé y la transcripción de la letra de Salomé, la canción que hizo famosa el cantante puertorriqueño, Chayanne.

“Baila, que ritmo te sobra, baila que báilame”, escribió Petinatti parafraseando la canción mientras muestra el paso de baile de Alonsopérez, por avenida 18 de Julio.

Burlas a la esposa de Orsi

Sin ningún otro comentario que la letra completa de la canción de Chayanne, el comunicador lanzó un guiño a sus seguidores que compartiendo su línea se burlaron de la esposa de Yamandú Orsi.

Pero la cosa no quedó allí porque mucha gente se sintió tocada por los comentarios llenos de burla y salieron a cuestionar la publicación de Petinatti.

Algunos la consideraron “una falta de respeto”, otros fueron más duros y lo acusaron de “destilar odio” y le recordaron algunos de sus comentarios en la radio. También estuvieron los que le recordaron su silencio cuando la exesposa del presidente Lacalle Pou, Lorena Ponce de León, viajó a Dubai.

Estos son algunos de los principales comentarios críticos que recibió la publicación:

-”Le faltas el respeto a una mujer solo por bailar, de Loly no te vi decir nada cuando bailaba en Japón con la plata nuestra”.

-”Ayyy Orlando, ahora entiendo porque sos pelado. Porque de tanto veneno no crece tu pelo como tampoco tu raiting. Prefiero a esta antes que a la otra rubia en Dubai”.

-”¿Por qué a los fachos les duele tanto una Mujer feliz? Difícil de entender”.

-”Cualquier cosa te viene bien para destilar odio…”

-”¿Cuál es la vergüenza? Ni siquiera es funcionaria pública”.

-”Les molesta que la gente baile , que la gente se exprese , le molesta que se diga la verdad , eso es mucho odio”.

-”Como te gusta generar odio, división... Después hay que escucharte hablando de Gaza”.

