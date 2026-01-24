¿Ironía carnavalera? Orlando Petinatti se burló del baile de la esposa de Orsi y generó polémica en redes

Burlas a la esposa de Orsi

Sin ningún otro comentario que la letra completa de la canción de Chayanne, el comunicador lanzó un guiño a sus seguidores que compartiendo su línea se burlaron de la esposa de Yamandú Orsi.

Pero la cosa no quedó allí porque mucha gente se sintió tocada por los comentarios llenos de burla y salieron a cuestionar la publicación de Petinatti.

Algunos la consideraron “una falta de respeto”, otros fueron más duros y lo acusaron de “destilar odio” y le recordaron algunos de sus comentarios en la radio. También estuvieron los que le recordaron su silencio cuando la exesposa del presidente Lacalle Pou, Lorena Ponce de León, viajó a Dubai.

Estos son algunos de los principales comentarios críticos que recibió la publicación:

-”Le faltas el respeto a una mujer solo por bailar, de Loly no te vi decir nada cuando bailaba en Japón con la plata nuestra”.

-”Ayyy Orlando, ahora entiendo porque sos pelado. Porque de tanto veneno no crece tu pelo como tampoco tu raiting. Prefiero a esta antes que a la otra rubia en Dubai”.

-”¿Por qué a los fachos les duele tanto una Mujer feliz? Difícil de entender”.

-”Cualquier cosa te viene bien para destilar odio…”

-”¿Cuál es la vergüenza? Ni siquiera es funcionaria pública”.

-”Les molesta que la gente baile , que la gente se exprese , le molesta que se diga la verdad , eso es mucho odio”.

-”Como te gusta generar odio, división... Después hay que escucharte hablando de Gaza”.