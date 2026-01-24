"Hay una política del algoritmo que busca erosionar la imagen de Yamandú Orsi con pequeñeces"

Atomización de noticias

Para Lisbona, esto tiene que ver "con la política de la inmediatez, por la que permanentemente aparecen nuevos asuntos, nuevos temas, que son irrelevantes en lo que hace a la vida y el bienestar de la gente, a la que en realidad solo le importan cuestiones más trascendentes como la vivienda, la seguridad, el empleo y la inflación".

"Hay una parte más amarillista, mediática, que parece metida en la agenda, y eso tiene que ver con las redes sociales y algunos medios informativos que tienen una fuerte influencia a la hora de establecer los temas que la ciudadanía considera importantes, lo que se conoce como agenda setting o establecimiento de temas", agregó.

A criterio de la politóloga, detrás de todo esto "hay un objetivo que es que permanentemente haya una sobre atomización de noticias que pasan a ser casi de farándula y dejen de lado los temas importantes".

"Uno puede observar cómo se van insertando pequeños temas que no son necesariamente los que preocupan a la gente, pero que sin embargo, de algún modo, terminan sirviendo para erosionar la imagen de un gobierno, o de un ministro, o de cualquier tipo de persona que integra el Ejecutivo", indicó.

Descartar logros del gobierno

Consideró que se trata de una estrategia que "suele funcionar bien" en redes sociales o algunos medios, porque en el fondo se termina logrando que se hable más de cosas irrelevantes que de los logros o conquistas del gobierno.

"Es un tema muy complejo, que cada vez se profundiza más, per que los gobiernos no pueden ignorar porque las fake news y todo eso, ya son parte de las campàñas electorales , y son las nuevas reglas del juego político. No son las mejores, no son las más simpáticas, no son las más amables con la democracia, pero lamentablemente son las reglas con las que también toca jugar en estos tiempos", aclaró.

Lisbona recalcó que resulta muy importante la forma en que se responde a esta estrategia, "cómo se da la comunicación del gobierno".

El desafío de Yamandú Orsi

"Me parece que en ese punto el gobierno de Yamandú Orsi aún tiene un gran desafío y mucho para mejorar, en cómo pararse frente a algo que no puede controlar, que no puede cambiar y que llegó para quedarse, y apunta una sobre atomización de información, donde los temas más importantes se pierden, al igual que los pequeños logros, o ciertas cosas que pueden ser favorables al gobierno. Nada de eso se muestra tanto, frente a un bombardeo de ciertas cosas más irrelevantes", agregó.

"Es un desafío para los gobiernos cuando saben que van a estar bombardeados a este nivel, pero me parece que, repito, que se trata de algo que trasciende las fronteras, que es un fenómeno global, que tampoco es de izquierda o derecha, porque trasciende ideologías", concluyó.