Se adelantó la gripe: ¿cómo cuidarnos del virus A(H3N2) que ya provocó dos casos en Uruguay?

Circulación del virus

Galiana señaló que en muchos casos la diseminación del virus ocurre de forma asintomática y remarcó que "tarde o temprano" la enfermedad iba a llegar al país.

En ese sentido, advirtió que la aparición de esta variante podría adelantar los brotes de gripe entre uno y dos meses.

"Lo que tenemos que estar pensando es en la eventualidad de que esta variante empiece a diseminarse antes de lo habitual. La gripe suele comenzar en abril, mayo, junio, pero el temor es que en febrero o marzo ya empiecen a registrarse casos importantes de influenza", añadió.

No obstante, Galiana aclaró que la situación no es comparable con la del COVID-19, ya que la población no se encuentra totalmente carente de anticuerpos.

Vacunación contra la gripe

"Sí sería importante que en Uruguay iniciáramos la inmunización contra la influenza antes de lo que lo hacemos habitualmente, comenzando en marzo o incluso a mediados de febrero. Debemos ocuparnos del tema, impulsando la vacunación y brindando información a la población, para que entienda que puede tratarse de una enfermedad más severa de lo habitual en personas con factores de riesgo, niños pequeños y mujeres embarazadas", sostuvo.

Este jueves, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó en un comunicado que detectó casos de gripe A H3N2 variante K en Uruguay y precisó que se trata de un niño y de una mujer.

Por el momento, los casos identificados corresponden a personas que viajaron al exterior. "Uno es un niño, que acaba de llegar de viaje, de un país europeo, y otra es una uruguaya que se contagia a partir de un familiar que llega de Estados Unidos. Los dos tienen nexo con personas del exterior. Por lo tanto no hay una circulación comunitaria todavía del virus", explicó la directora general de Salud, Fernanda Nozar, en rueda de prensa.