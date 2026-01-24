Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Tomar recaudos

Se adelantó la gripe: ¿cómo cuidarnos del virus A(H3N2) que ya provocó dos casos en Uruguay?

Al detectarse dos casos de la gripe A(H3N2) en el país, el Ministerio de Salud pronosticó que el virus circulará antes de que empiece el invierno.

Adelantarán para marzo la vacunación contra el virus de la gripe.

Adelantarán para marzo la vacunación contra el virus de la gripe.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La detección de dos casos del virus de gripe A(H3N2) en el país provocó que el Ministerio de Salud resolviera adelantar para marzo la campaña de vacunación y fortalecer la vigilancia epidemiológica. El MSP informó que los casos detectados corresponden a personas con antecedentes de viajes al exterior.

Si bien aún no hay circulación comunitaria en el país, las autoridades del MSP anunciaron que se detectaron dos personas enfermas (un niño y una mujer) por lo que es de esperar que esta comience, dado el comportamiento del virus en el hemisferio norte, ya que esta nueva cepa de la gripe se caracteriza por empezar a propagarse de forma previa al invierno.

Consultado porla agencia Sputnik, el infectólogo y exdirector del hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, aseguró que "esta variante podría adelantar el brote de gripe en Uruguay antes del invierno, porque a pesar de que estamos en verano, estamos recibiendo muchos extranjeros que vienen de Europa. (...) Si uno va al aeropuerto, ve permanentemente aviones provenientes de Europa y de EEUU, con personas que vienen del invierno y pueden traer el virus y diseminarlo", indicó.

Circulación del virus

Galiana señaló que en muchos casos la diseminación del virus ocurre de forma asintomática y remarcó que "tarde o temprano" la enfermedad iba a llegar al país.

En ese sentido, advirtió que la aparición de esta variante podría adelantar los brotes de gripe entre uno y dos meses.

"Lo que tenemos que estar pensando es en la eventualidad de que esta variante empiece a diseminarse antes de lo habitual. La gripe suele comenzar en abril, mayo, junio, pero el temor es que en febrero o marzo ya empiecen a registrarse casos importantes de influenza", añadió.

No obstante, Galiana aclaró que la situación no es comparable con la del COVID-19, ya que la población no se encuentra totalmente carente de anticuerpos.

Vacunación contra la gripe

"Sí sería importante que en Uruguay iniciáramos la inmunización contra la influenza antes de lo que lo hacemos habitualmente, comenzando en marzo o incluso a mediados de febrero. Debemos ocuparnos del tema, impulsando la vacunación y brindando información a la población, para que entienda que puede tratarse de una enfermedad más severa de lo habitual en personas con factores de riesgo, niños pequeños y mujeres embarazadas", sostuvo.

Este jueves, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó en un comunicado que detectó casos de gripe A H3N2 variante K en Uruguay y precisó que se trata de un niño y de una mujer.

Por el momento, los casos identificados corresponden a personas que viajaron al exterior. "Uno es un niño, que acaba de llegar de viaje, de un país europeo, y otra es una uruguaya que se contagia a partir de un familiar que llega de Estados Unidos. Los dos tienen nexo con personas del exterior. Por lo tanto no hay una circulación comunitaria todavía del virus", explicó la directora general de Salud, Fernanda Nozar, en rueda de prensa.

Dejá tu comentario

Te puede interesar